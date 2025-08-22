Vuelve el tráfico a la avenida de Montserrat La vía se ha abierto a la circulación de coches este viernes de cara a la celebración de la Feria de Almería

David Roth Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 18:49

La avenida de Montserrat, cerrada al tráfico desde el pasado 25 de junio por las obras de demolición del puente de la avenida del Mediterráneo, vuelve a acoger la circulación de vehículos tras casi dos meses de desvíos obligados y quebraderos de cabeza para llegar a tiempo al destino de turno. El vial, uno de los ejes principales de la ciudad de Este a Oeste y acceso directo al recinto ferial de la Vega de Acá, recupera así la normalidad justo a tiempo para el inicio de la Feria de Almería.

Los primeros coches comenzaron a entrar con cautela en el tramo recién abierto, bajo la atenta supervisión de la Policía Local, que se encargó de coordinar los accesos y regular la incorporación al tráfico. No faltaron las escenas de cierta confusión: minutos antes de la reapertura, pues algunos conductores despistados uvieron que dar la vuelta ante las señas del cuerpo policial.

Poco a poco, el flujo de vehículos fue tomando ritmo mientras algunos comerciantes de la zona observaban expectantes desde las aceras. «Ya se echaba de menos la vida en la avenida», comentaba un hostelero, confiado en que el regreso del tráfico contribuya a revitalizar su negocio tras semanas de aislamiento parcial.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había confirmado que, tal y como estaba previsto, Montserrat reabriría a lo largo del día 22 de agosto. La reapertura se produce con un asfaltado provisional que permite la circulación tanto por esta vía como por la calle Fernán Caballero, junto a la residencia Civitas, que enlaza con la avenida del Mediterráneo en dirección Sur-Norte.

No obstante, las obras de integración del ferrocarril continúan. La demolición del puente, pieza clave para el futuro soterramiento y la llegada del AVE, seguirá generando trabajos en las próximas semanas en las zonas colindantes, con el horizonte de tener completamente reordenada esta gran intersección de la ciudad en la primavera de 2026.

De momento, el regreso del tráfico a Montserrat supone un respiro para los vecinos y un alivio logístico para los miles de almerienses y visitantes que acudirán al recinto ferial hasta el próximo 30 de agosto.