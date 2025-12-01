Los vuelos entre Almería y Sevilla se quedan en tierra por una avería técnica

Una avería técnica en el avión de la ruta entre Almería y Sevilla ha motivado la cancelación de los dos vuelos de la conexión entre ... ambas ciudades, según han informado desde Air Nostrum, afectando a medio centenar de pasajeros.

En concreto, la compañía aérea ha explicado que los dos vuelos cancelados son, por un lado, uno de llegada desde Almería a Sevilla, que tenía previsto volar a las 7:15 horas, y otro de salida desde la capital hispalense a la provincia, con salida a las 9:00 horas.

El vuelo de ida contaba con 23 pasajeros y, el de vuelta, con 31, que han tenido que reorganizar su ruta para llegar a sus destinos. En este caso, Air Nostrum posibilita la reubicación en vuelos posteriores y, de ser necesario, se realiza el trayecto por carretera, así como de posible alojamiento, conexión con otros aeropuertos o devolución de importes.

Por el momento, el vuelo de las 19:30 desde el aeródromo de El Alquián sigue programado así como el de las 21:10 desde Sevilla.