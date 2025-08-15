Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un avión de Air Nostrum. R. I.

Un vuelo Almería-Madrid, obligado a volver a tierra por una urgencia sanitaria

Un pasajero ha sufrido un problema médico minutos después de despegar por lo que ha sido trasladado al hospital tras regresar al aeródromo del Alquián

R. I.

Almería

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:24

El vuelo de Air Nostrum con salida prevista este viernes a las 14.15 horas desde Almería con destino a Madrid se ha visto afectado por una urgencia sanitaria. Según fuentes aeroportuarias, uno de los pasajeros ha sufrido un problema médico después de que tuviera lugar el despegue del avión, lo que ha obligado a retornar al aeródromo del Alquián tras menos de 15 minutos de trayecto.

De nuevo en tierra, esta persona ha sido trasladada de emergencia al hospital para recibir la debida atención sanitaria mientras que el vuelo ha podido volver a despegar alrededor de una hora después de la prevista.

Finalmente, según diferentes sites especializadas, este vuelo Almería-Madrid ha aterrizado en Barajas-Adolfo Suárez a las 16.45 horas en lugar de a las 15.35 horas.

