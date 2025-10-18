Un vuelco de droga acaba con dos tiroteos en Almería y un arrestado en una operación contra el petaqueo La Guardia Civil y la Policía Nacional tratan de certificar la conexión de los tres sucesos que tuvieron lugar en la jornada de hoy

M. Cárceles y N. Escámez Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 19:29 | Actualizado 19:48h.

Ocurría de madrugada en la playa de El Palmer. La Guardia Civil frustraba un intento de embarque de combustible y se intervenían de un vehículo –una furgoneta– y 53 garrafas de gasolina listas para embarcar en una narcolancha de las que actúan como lanzadera entre ambas orillas del mar de Alborán.

La operación fue intervenida por los agentes de la Benemérita en el escueto tramo de costa del término municipal de Enix si bien solo se logró arrestar a un presunto implicado en los hechos. Sin embargo, la investigación cree que lo sucedido en El Palmer, esto es, la intención de repostar una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico podría tener conexión con otros dos sucesos ocurridos también esta mañana y por los que, hasta el momento, no h trascendido ningún arresto. El primero, un tiroteo en la calle Movimiento Indaliano, en el barrio de Las Colinas de Aguadulce –cerca de la Rambla de San Antonio–. El segundo, otro intercambio de balas en Pescadería.

El primero de estos cruces de disparos se conocía a los pocos minutos de las 7 de la mañana. Los propios vecinos de La Colinas, en Roquetas de Mar, advertían del suceso a la Guardia Civil. Hasta cinco patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos, en donde encontraron un vehículo abandonado con diversos agujeros de bala en la chapa. Los agentes de la Benemérita trabajaron en la zona durante horas buscando elementos probatorios.

El segundo, investigado por la Policía Nacional, otro intercambio de balas en Pescadería pocos minutos después de este primer tiroteo en Roquetas de Mar. Los presuntos implicados en la operación de petaqueo por narcotráfico –así lo investiga la Guardia Civil– huyeron por El Cañarete. En cada extremo de la carretera tuvo lugar uno de los tiroteos.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que esta correlación de sucesos podría tener que ver con un 'vuelco' de droga, un robo o hurto de una parte o todo el cargamento de sustancia estupefaciente realizado por un grupo o banda rival. Generalmente este robo tiene lugar en guarderías de droga (zulos, por ejemplo) o durante el porte y transporte para su distribución. Los vuelcos se suelen llevar a cabo mediante asaltos violentos, casi siempre con la presencia de armas de fuego por la naturaleza y peligrosidad de lo robado.

Desde el pasado día 15, la Guardia Civil ha efectuado diversas actuaciones contra el narcotráfico que han acabado con el decomiso de tres barcos y más de 1.000 litros de gasolina para el petaqueo.