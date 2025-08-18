Vox registra en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre la llegada de pateras a Almería Solicita conocer si está «garantizada» la «seguridad ciudadana» en Almería «ante la entrada masiva de inmigrantes ilegales» a través de la frontera Sur de España

Europa Press Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 17:39 Comenta Compartir

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press, sobre la llegada de forma irregular de migrantes a Baleares y Almería.

Según se desprende de la exposición de motivos, Vox detalla que, entre el 4 y el 7 de agosto, un total de 117 inmigrantes fueron atendidos por los servicios de emergencias tras llegar en patera a las costas de Almería o ser interceptados cuando se dirigían hacia ellas.

Asimismo, agrega que a finales de julio, en «apenas» cinco días, los dispositivos de emergencias de la provincia tuvieron que atender a 170 inmigrantes. «Estos datos reflejan cómo Almería se ha consolidado como epicentro de la presión migratoria en el litoral peninsular», recalca Vox.

En este sentido, la formación subraya que «Almería se ha convertido en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal a la Península Ibérica». No obstante, añade que «la cifra real de llegadas se desconoce, ya que no todas estas embarcaciones son detectadas por los mecanismos oficiales de vigilancia».

Así, los de Santiago Abascal preguntan al Ejecutivo por el número de embarcaciones detectadas, así como por «medidas especiales» para reforzar el control marítimo y por la cifra de efectivos policiales en la zona.

Además, solicita conocer si está «garantizada» la «seguridad ciudadana» en Almería «ante la entrada masiva de inmigrantes ilegales» a través de la frontera Sur de España.

Por otro lado, Vox cuestiona al Ejecutivo por la situación migratoria de Baleares y apunta que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha emitido un comunicado en el que advierte sobre la «saturación operativa» que afrontan los servicios ante el incremento de llegadas, denunciando la «carencia de recursos».

Por ello, pregunta cuántos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están destinados actualmente en las islas.