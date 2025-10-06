Vox desmonta el «truco» del PP en Almería capital con los impuestos: «Suben el IBI un 26% y luego anuncian bajada del 5,7%» El portavoz municipal, Juan Francisco Rojas, ha remarcado que esta medida ya fue anunciada en abril y sigue siendo el «mismo engaño que era antes»

IDEAL Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 12:29

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado este lunes que «el recalentado anuncio» de bajada del IBI y del impuesto de circulación para 2026 realizado por el Gobierno local, del Partido Popular, no es más que un «truco de ilusionismo para disfrazar una política de subida generalizada de impuestos».

Así lo ha afirmado el portavoz de la formación, Juan Francisco Rojas, después del que, el pasado viernes, el equipo de gobierno aprobase en junta de gobierno una modificación de las ordenanzas fiscales para aplicar el próximo año «una leve rebaja del IBI y del impuesto de circulación». Una medida que, ha abundado Rojas, «ya fue anunciada en abril, pero que han tardado siete meses en materializar» y que, además, sigue siendo el «mismo engaño que era antes».

«No compensan ni de lejos los sablazos anteriores, mucho menos el impacto acumulado de todos los impuestos que se han multiplicado con el PP» Juan Francisco Rojas Portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería

El portavoz municipal de esta formación ha remarcado que el Partido Popular «subió un 26% el IBI en 2024, el agua un 35% en 2025» y que la nueva tasa de basuras «supondrá otro sablazo fiscal añadido a la gente».

«Ahora, el equipo de gobierno de la alcaldesa, María Vázquez, anuncia una reducción del 5,7% en el IBI y del 5% en el impuesto de circulación para 2026 como el gran logro, cuando se trata tan solo de confundir a la gente», ha denunciado Rojas, que ha incidido en que dichas bajadas «no compensan ni de lejos los sablazos anteriores, mucho menos el impacto acumulado de todos los impuestos que se han multiplicado con el PP».