Manuel Gavira. E. P.

Vox cree que el 'Caso Mascarillas' «llegará» a Moreno por «contratos de empresas» con la Junta

El portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, asegura que la trama del PP de Almería está acusada de «los mismos» delitos que Ábalos, Koldo y Cerdán

E. P.

Sevilla

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:26

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha mostrado convencido de que las «ramificaciones» del 'caso Mascarillas' de la Diputación de ... Almería bajo el gobierno del PP «van a llegar» al presidente de la Junta, Juanma Moreno, porque se van a ir conociendo «contratos de empresas» con la administración autonómica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

