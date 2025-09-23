Vox acusa al PP de «llegar tarde» para regular los pisos turísticos en Almería El portavoz municipal, Juan Francisco Rojas, asegura que el plan municipal recién presentado por el equipo de gobierno «está totalmente desfasado»

R. I. Martes, 23 de septiembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha asegurado que el equipo de gobierno del Partido Popular en la capital «vuelve a llegar tarde con una problemática municipal: la regulación de los pisos turísticos». Otras capitales andaluzas, ha lamentado, «nos adelantan con medidas para regular este fenómeno y aquí seguimos inmóviles».

Vox, según han trasladado este martes desde la formación en un comunicado, «ya advirtió en febrero de 2024 del problema que se venía encima con los pisos turísticos y presentó iniciativas y una moción para adelantarse a esta situación». «El PP dijo que no existía ningún problema y no hizo nada», ha referido Rojas.

Meses más tarde, y tras insistir en el tema, el equipo de gobierno decidió encargar un informe que costó casi 6.000 euros y que llegó en diciembre de 2024. Diez meses después, ha lamentado que «presentan ese diagnóstico que ya está totalmente desfasado porque la situación ha cambiado».

Los datos del estudio al que Vox ha tenido acceso, tras solicitarlo en diciembre de 2024, son claros: el crecimiento de viviendas para uso turístico en Almería ha sido cuatro veces superior al del resto del país en poco tiempo. «Con estos números, tenemos motivos para preocuparnos y para que el gobierno municipal del Partido Popular ponga ya encima de la mesa medidas concretas para evitar el colapso», ha afirmado Rojas.

Ocupación

Vox también pone el foco en que el propio informe encargado por el Ayuntamiento de Almería reconoce que muchos propietarios optan por destinar sus viviendas al alquiler turístico y no al residencial porque resulta mucho más rentable y fácil desalojar ocupas.

En el estudio se indica que, «el régimen jurídico de las viviendas turísticas permite al propietario recuperar su vivienda en solo 24 horas con auxilio policial, algo impensable en el alquiler residencial, donde la Ley de Arrendamientos Urbanos deja a los vecinos desprotegidos.»

Rojas recuerda su grupo municipal llevó a pleno una moción para establecer un Plan Municipal Antiocupación que se aprobó pero que el equipo de gobierno del PP «jamás puso en marcha».