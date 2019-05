El voto dual aupó a Pacheco en Almería El candidato popular logra hacerse con una aplastante mayoría gracias a la migración de votantes de centro y derecha hacia su lista MIGUEL CÁRCELES Almería Viernes, 31 mayo 2019, 18:11

El alcalde en funciones y -aún formalmente- candidato popular a la reelección, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal (PP) lo revelaba este lunes en una entrevista a IDEAL: «El hecho de que hayamos tenido 11.000 votos más en municipales que en europeas siendo el mismo día, 11.000 personas que cogieron nuestra papeleta en municipales y no en europeas, es una enorme responsabilidad que no se me va de la cabeza». Es el dato más llamativo de todos cuanto se han dado en estas municipales en la capital: la distancia abismal que se ha dado entre quienes votaron al PP en las locales y quienes lo hicieron en las europeas. Tan radicalmente distantes están esos datos que el análisis se ha colado en los cuarteles de invierno de todos los partidos políticos de Almería.

Tal y como puede observarse en esta herramienta de visualización, el PP arrasó en 31 de los 42 colegios electorales de la capital almeriense. Pero el dato fue mucho más escueto en las europeas: apenas 16. Su buen resultado en las locales arrinconó a un PSOE en el que apenas distan los resultados entre unas y otras en mil votos y le dejó como vencedor en las locales en 11 de los 42 frente a los 26 en los que ganó en europeas. Para visualizar el cambio de color en los colegios en una misma jornada, deslice el punto negro a izquierda y derecha. Cuando lo sitúe completamente a la izquierda, estará viendo el resultado de las europeas. Cuando lo haga a la derecha, estará observando las victorias en las locales.

Pero además, también se da un caso paradigmático: este vuelco, la victoria abultada de Fernández-Pacheco y la derrota socialista en las locales no se da tanto por demérito del PSOE -que apenas cambia en 1.000 votos- sino por los resultados de Vox o de Ciudadanos, ciertamente mejores en las europeas que en las locales. Cs perdió casi a la mitad de sus electores en la captial entre la papeleta azul y la blanca, Vox a casi un tercio.

Puede observar este cambio, colegio a colegio, navegando por la herramienta interactiva ejecutada por IDEAL que agrupa ambos resultados y que muestra, de un único vistazo, el diferente resultado entre una y otra elección en el mismo día. Cada punto representa un colegio electoral. El punto está conformado por un círculo interior (que representa el voto en las europeas) y otro exterior (que representa el voto en las municipales). Además, el rojo representa una victoria socialista mientras que el azul es una victoria popular. En aquellos colegios en los que en las locales ganó un partido y en las europeas otro (son 15), se ve un punto, por lo tanto, bicolor.

Además, acercándose a cada uno de ellos y clicando podrá consultar el número de votos a cada candidatura. Recuerde que para consultar el dato en las locales deberá pulsar sobre el círculo exterior (los datos le aparecerán sobre un fondo negro), mientras que para consultar el dato en las europeas tendrá que pulsar sobre el interior (los datos le aparecerán sobre fondo blanco).