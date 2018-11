Vivir mas 'Times' El diario británico The Times comenzó este 2018 con polémica en nuestro país MIKEL CASAL DAVID BAÑOS Domingo, 4 noviembre 2018, 02:32

¿Recuerdan el artículo de Chris Haslam, titulado How to be Spanish? (¿Cómo ser español?) Una vez más - no ha sido la primera, ni será la última - nuestros todavía vecinos europeos, nos ponían a parir en sus periódicos. Según el autor para parecer español hay que «maldecir como un camionero, beber frío el vino tinto o acabarse siempre la cena».

Decía además que «los países que han sufrido hambrunas son bastante maniáticos». Se despachó también asegurando que «a los españoles les encanta beber alcohol, son impuntuales por naturaleza, malhablados y desagradecidos, pues nunca dicen gracias o por favor». Y por si esto fuera poco para él ser español significa «ir a un bar, besar y abrazar a extraños y tirar al suelo todo lo que se pueda beber o comer. Menos los vasos». Gran concepto de nuestro país y de nuestras gentes el que se recogía en uno de los pocos diarios 'serios' del Reino Unido, sin duda la referencia informativa para ellos.

La polvareda que levantó esta página llevo a miles de españoles a responder vía redes sociales al autor. La presión fue tal que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter y dar explicaciones. Haslam se justificó y llegó a pedir perdón explicando que había sido un «retrato humorístico». Quizás se le olvidaron las borracheras de sus compatriotas en Magaluf, Salou o Benidorm. No se acordó de las escenas de sexo en la costa española protagonizadas por los educados jóvenes británicos que pasan por aquí en vacaciones.

Podría haber explicado a los suyos que los balcones de nuestros hoteles no están hechos para saltar a la piscina, entre otras cosas porque se pueden dejar la crisma y la vida en el intento. Que le pregunten a los que trabajaban en los noventa en el Hotel Torreluz de Almería por el paso por sus instalaciones del Blackburn Rovers de la Premier League. Unos 'gentleman' aquellos chicos capitaneados por el goleador Alan Shearer. Lo hicieron todo trizas a su paso por nuestra capital.

¿Por qué esa fijación por criticarnos? Está claro que algunos nos tienen envidia. ¿Quizás les hubiese gustado 'colonizarnos' por la fuerza hace muchos años? No pudieron, aunque sí se quedaron con Gibraltar. Ahora toda esa frustración la sueltan cada vez que pueden. No le encuentro otra explicación. Bueno, esto también ha sido una 'licencia humorística' como la recogida en The Times. No quiero que mis amigos ingleses, que también los tengo, se acaben enfadando conmigo. También hay británicos educados, respetuosos y hasta simpáticos. Los hay que no están todo el rato tomando pintas de cerveza, con las mejillas coloradas y escupiendo en el suelo.

Sí, ha sido otra 'licencia humorística' más. Que le voy a hacer si estoy así de simpático este domingo.

Ahora, doscientos y 'pico' días después de aquel 'homenaje periodístico' a nuestro país, The Times vuelve a acordarse de España y los españoles preguntándose por qué vivimos tanto si bebemos y fumamos. Todo viene a colación de un estudio de la Universidad de Washington en el que se señala que el nuestro será el país con mayor esperanza de vida en 2040, llegando a los 85,8 años de edad media. Serían dos años más que los británicos, que se quedan en el puesto número 23 entre los 195 países analizados.

Es verdad que consumimos bebidas alcohólicas, pero desde los ochenta hasta nuestros días los españoles hemos reducido el consumo medio casi en 10 litros (8,6 litros puros de alcohol 'per capita'). Cosa que no pueden decir los ingleses que se mantienen en las mismas cifras durante las últimas cuatro décadas (9,5 litros). El tema del tabaco es otra cosa. Los doblamos en consumo de cigarrillos, a pesar de que durante los últimos quince años se ha conseguido reducir, gracias a una normativa estatal mucho más severa.

Nuestros vecinos anglosajones se detienen esta vez a preguntarse ¿cómo lo hacemos? Y llegan a reconocer que algo estamos haciendo bien. Incluso establecen una especie de decálogo de hitos que nos ayudan a vivir más tiempo.

En primer lugar sitúan el hábito de pasear, señalando que todavía vamos andando a los sitios. En esto me van a permitir un inciso, porque los almerienses parecemos extranjeros entonces, con nuestra manía de llegar en coche a todas partes. La Dieta Mediterránea, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es otro de los puntos fuertes. Yo diría que se trata del principal. Nuestra costumbre de tomar platos de cuchara con legumbres, el consumo de verduras, pescado, el aceite de oliva, ... nos hacen diferentes y nos ayudan a prevenir enfermedades. En este punto los almerienses compensamos nuestras carencias a la hora de pasear, ya que producimos la mayor parte de las verduras que se consumen en Europa durante el invierno.

No podía faltar nuestra siesta, deporte nacional, aunque va en declive. Sólo el 18 por ciento de los españoles la continúa practicando con asiduidad. Para los médicos, 26 minutos de sueño en el sofá después de almorzar, nos ayudan a mejorar la memoria, el estado de ánimo y la salud cardiovascular.

El artículo de The Times también se detiene en nuestra forma de trabajar. Sólo trabajamos seis horas más al año que los ciudadanos de Reino Unido. Aunque nuestra jornada se extiende durante más tiempo, contamos con más pausas o descansos y esto se interpreta también como una ventaja.

El quinto punto es indiscutible y no merece demasiados comentarios. Nuestros vecinos tienen claro que hacemos más y mejor el amor. Dicen los expertos que la práctica sexual reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2. Habrá que seguir cuidándose y haciéndole caso a los médicos, ¿no? Después hablan del lenguaje. Es curioso, pero en este mismo diario decían en enero que los españoles somos 'malhablados'. Esta vez se detienen a explicar que una de las causas de nuestra longevidad es que el español es el idioma más alegre y el que emplea más vocablos en sentido positivo ¡Qué bonito!

El final se lo dedican a algo muy almeriense, que forma parte de nuestra cultura y de nuestra manera de entender la vida. ¿Se imaginan qué puede ser? Las tapas. El tapeo nocturno llama la atención de esos 'guiris' que nos visitan en verano en busca de sol, playas y unas cuantas cosas más. Lo más curioso es que piensan que siempre cenamos igual, de bar en bar y a base de cañas y lomos a la plancha. Cualquiera les lleva la contraria.

La cuestión es que consideran que eso de tomar 'pequeños platos' de comida para cenar es beneficioso para la salud. No seré yo quien les diga lo contrario. Es más, ahora tienen la oportunidad de 'alargar' su esperanza de vida con una inmersión gastronómica en nuestra tierra. En 2019 seremos Capital Española de la Gastronomía y espero que los británicos que nos visiten vengan a disfrutar de la buena mesa y no sólo a beber cerveza y a hacer 'balconing', porque aquí tenemos muchas cosas buenas que ofrecer, pero también sabemos tirar de tópicos y, según la Universidad de Washington, podemos estar dos años más que ellos de media 'rajando'.