La Virgen del Mar llena de fe y nardos las calles de Almería Miles de fieles y devotos despiden las fiestas de la capital con la tradicional procesión de la Madre de los almerienses y de la imagen de San Indalecio, el patrón

Aroa García Almería Domingo, 31 de agosto 2025, 22:53 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

Las calles de Almería vivieron ayer su día grande. Uno de los más esperados porque la Virgen del Mar salía a las calles a recibir el amor, la fe y la devoción de todos sus vecinos. Fue, además, el último domingo de agosto y, si bien el sol permitirá seguir disfrutando de días espléndidos de playa, muchos hacen honores al refranero almeriense y confirman que «ya está aquí el invierno, empieza a refrescar». Así, Almería salía ayer a las calles en torno a las 20:00 horas después de unas fiestas patronales intensas en honor a la imagen marinera. Era la cita más esperada. Había que acompañar a la Señora del Mar, que trajo consigo el aroma a nardos.

La multitudinaria ofrenda floral del sábado por la mañana fue la antesala a lo que estaba por vivirse en las calles. El templo, engalanado con un arco de flores blancas, dio la bienvenida a todos los almerienses de la ciudad y de toda la provincia que se acercaron para rendir pleitesía a Ella. Fue una mañana festiva, donde las mujeres sacaron sus trajes de flamenca y la corporación municipal desempolvaba la tradición del traje de refajona típico de la ciudad. Este año, incluso, se pudo ver a algunos concejales vistiéndose con la vestimenta tradicional. Sin embargo, ayer, domingo, se celebró una jornada de solemnidad y tradición para ir con Ella.

La procesión, de por sí, iba a ser histórica debido a que las obras del Paseo de Almería obligaban a la hermandad a modificar el itinerario que hasta el año pasado, habían venido realizando con normalidad.

Eran las ocho de la tarde cuando desde las puertas del Santuario de la Virgen del Mar comenzó a salir el cortejo que la iba a acompañar todo el recorrido. Esta vez, en dirección a la Catedral de la Encarnación.

La comitiva estuvo formada por los fieles y devotos que querían estar al lado de la Patrona de Almería, pero, además, contaba con un cortejo muy original ya que en él participaron las hermandades y cofradías de la ciudad y del resto de la provincia. Junto a ellos, grupos religiosos, mayordomías, autoridades civiles, militares y religiosas.

El acompañamiento musical jugó un papel fundamental en la tarde festiva. La Banda de Guerra de la Brigada de Infantería Ligera Rey Alfonso XIII de La Legión, con base en Viator, fue una de las elegidas. Delante de la Patrona, la banda de música Santa Cecilia, de Sorbas. Y, tras el Patrón almeriense, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería.

A la salida del templo, la Patrona se encaminó a 'recoger' a San Indalecio, patrón de la ciudad, ya que los cortes por las obras en el Paseo de Almería y Puerta de Purchena impidieron el recorrido 'de siempre' y, desde la Catedral, acompañado de la Banda Municipal de Almería, ambos patrones iniciaron su itinerario por el Casco Histórico de Almería creando estampas bellísimas y poco vistas por estas calles de la capital.

La Señora, la Patrona, la Madre de todos los almerienses, lucía engalanada con la corona que en 1951 fue donada por los propios ciudadanos, así como el manto regalado por Isabel II, una vestimenta que la Familia Real donó el 20 de octubre de 1862. El trono, oliendo a nardos como es tradicional, ofrecía a los asistentes y a toda una ciudad un aroma único que, además, avisaba que la Virgen del Mar estaba cerca de cada calle.

Con un adorno floral blanco hacía un contraste inigualable con sus horquilleros, pulcramente vestidos con traje negro y guantes blancos y que mecían con cariño y mimo a la Señora.

El momento más álgido

Cuando la noche ya había caído en la ciudad, la plaza Emilio Pérez congregó a multitud de almerienses para vivir el momento más emotivo. Era, sin duda, la más larga espera. En este enclave comenzó a sonar el himno de la imagen marinera. «Sobre las olas» se oye mientras la Señora miraba hacia el Mar, el momento mas álgido de un desfile donde los devotos y los almerienses en general se volcaron con la Patrona de Almería para despedir unos nueve días de fiestas intensos que dejaron recuerdos únicos en la memoria.

Y, quién la despidió y dejó a la Madre en el Santuario fue San Indalecio porque después de que la Virgen del Mar llegara a su templo, el Santo Patrón de la Diócesis emprendió su camino para llegar a la Catedral de Almería. Así, con la puerta del templo catedralicio cerrada, Almería dijo adiós a una feria, con la mirada puesta en la próxima.