De Villa Mediterránea a modelo de turismo sostenible

Bernardo Abril Almería Lunes, 23 de junio 2025, 23:24 Comenta Compartir

Corría el año 2005 cuando la costa de Almería acogía uno de los eventos deportivos más importantes de su historia: los Juegos Mediterráneos. Más allá de la competición, de las medallas o del desfile de delegaciones internacionales, el acontecimiento supuso la creación de un proyecto urbanístico sin precedentes en la ciudad: la Villa Mediterránea de El Toyo. Concebida como alojamiento para atletas y delegaciones, su diseño fue tan ambicioso como singular. Hoy, dos décadas después, El Toyo está ya bastante consolidado como un modelo de sostenibilidad y desarrollo turístico.

El origen de El Toyo está ligado de forma directa a los eventos deportivos de gran impacto. A finales de los años 90, cuando Almería fue elegida sede de los XV Juegos Mediterráneos, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía impulsaron el desarrollo de una 'villa olímpica' como la de Barcelona 92 que cumpliera un doble objetivo: servir de alojamiento durante el evento y reconvertirse después en una urbanización moderna, funcional y sostenible.

El enclave elegido fue una gran parcela de 260 hectáreas en la zona este de la ciudad, junto al núcleo de Retamar y a escasos metros del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El planteamiento fue ambicioso desde el inicio. Un modelo urbano de baja densidad, con un 80% del suelo destinado a espacios verdes, viviendas bioclimáticas, hoteles, equipamientos deportivos y sanitarios, y una amplia red de carriles bici y zonas peatonales.

Las primeras construcciones de la Villa Mediterránea fueron las 351 viviendas bioclimáticas que acogieron a los deportistas durante los Juegos. Repartidas en 19 bloques, estas viviendas fueron diseñadas por un equipo de arquitectos liderado por Margarita de Luxán y Ricardo Tendero. Contaban con placas solares térmicas, ventilación cruzada, domótica, fibra óptica, zonas comunes ajardinadas, piscinas comunitarias y espacios para el deporte.

El modelo apostó desde el principio por la eficiencia energética y la integración paisajística. Las edificaciones tenían un máximo de tres alturas, y el diseño se ajustó al clima almeriense para minimizar el consumo de energía. Fue uno de los primeros desarrollos residenciales en España en incorporar de forma integral criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia.

El Toyo no solo albergó el entorno residencial para los Juegos Mediterráneos. Su desarrollo incluyó también un campo de golf de 18 hoyos, un paseo marítimo con jardines autóctonos y laguna artificial, una red de senderos peatonales y ciclistas, zonas deportivas, una plaza central de uso público (la Plaza del Mar) y, sobre todo, cinco hoteles de cuatro estrellas con un total de 1.100 habitaciones.

Tres de esos hoteles se construyeron específicamente para el evento y dos más se inauguraron en el verano de 2005. En total, la urbanización contaba con capacidad para albergar a más de 2.000 personas, lo que permitía cubrir tanto la demanda puntual de los Juegos como la proyección turística futura.

Además, se construyó el Hospital de Alta Resolución de El Toyo, un centro sanitario pionero en su momento, que a día de hoy sigue siendo una referencia en la zona oriental de Almería, con más de 190 profesionales y servicios médicos especializados.

El Toyo fue una apuesta tan novedosa que, apenas dos años después de los Juegos, recibió el Premio Nacional a la Cultura Arquitectónica y Urbanística Sostenible, concedido por el Foro Civitas Nova. El jurado destacó la aplicación de sistemas energéticos renovables, la recogida neumática de residuos, la planificación peatonal del espacio y el equilibrio entre lo construido y lo natural. El reconocimiento supuso una validación institucional de un modelo que parecía anticiparse a las grandes líneas de la nueva urbanización europea. En 2007, El Toyo era visto como un referente en el ámbito de la arquitectura bioclimática.

Dificultades tras el evento

Sin embargo, tras el brillo de los Juegos, llegaron las sombras. En 2008, apenas tres años después de su inauguración, la urbanización comenzaba a mostrar signos de estancamiento. Algunos de los hoteles cerraron fuera de temporada por falta de demanda, la Plaza del Mar permanecía sin actividad, y el edificio polivalente –previsto para congresos y eventos culturales– no llegaba a ponerse en marcha. Una parte del fracaso se explicó por la falta de planificación en la fase post-Juegos: no existía un plan claro para dinamizar el entorno una vez acabado el evento. La playa no estaba del todo acondicionada, los accesos eran limitados y la actividad comercial era escasa. La Villa Mediterránea, diseñada como símbolo de modernidad, se enfrentaba a la dura realidad de un mercado turístico estacional y poco diversificado. Y también –hay que decirlo– a la crisis hipotecaria global que azotó a todo el mundo occidental entre 2008 y 2012.

A ello se sumaron los conflictos legales con algunas promotoras, como Ecovi, que reclamó al Ayuntamiento más de 400.000 euros en 2013 por impagos relacionados con el mantenimiento de espacios públicos y zonas comunes.

Lejos de abandonarse, El Toyo ha experimentado en los últimos años un proceso de gran revalorización, impulsado por el cambio de paradigma turístico y el auge del turismo activo y sostenible. El Ayuntamiento de Almería ha apostado por convertir la urbanización en un modelo de destino turístico responsable, apoyándose en fondos europeos y en la reactivación del paseo marítimo y la Plaza del Mar.

En 2023, el consistorio anunció una inversión de tres millones de euros procedentes de los fondos Next Generation para revitalizar el entorno. Se han reabierto espacios comerciales, se han habilitado zonas deportivas al aire libre, y se ha mejorado la conexión con el parque natural, potenciando actividades como el senderismo, el ciclismo o los deportes náuticos. La celebración en Almería del congreso Sun&Blue Tourism Innovation Congress ha supuesto también un impulso para posicionar a El Toyo como laboratorio de turismo inteligente, con tecnologías aplicadas a la gestión del destino y a la monitorización medioambiental.

En la actualidad, El Toyo cuenta con una planta hotelera que ha recuperado parte de su operatividad, una comunidad residencial consolidada y una imagen más cercana a la sostenibilidad que a la puntual decadencia experimentada en la crisis inmobiliaria. Su cercanía al aeropuerto, al parque natural y a la ciudad, junto con el clima privilegiado, han convertido la zona en una de las más demandadas para la práctica del deporte al aire libre.

A pesar de las dificultades, la urbanización ha conseguido mantener sus principios fundacionales: la apuesta por el paisaje, la accesibilidad y el diseño urbano respetuoso. Las viviendas siguen siendo ejemplo de eficiencia energética, y la dotación pública continúa siendo una de las más completas del litoral andaluz.

El gran desafío de El Toyo sigue siendo consolidarse como destino turístico durante todo el año. Para ello, se trabaja en la captación de eventos, congresos y actividades culturales que rompan la estacionalidad. El Ayuntamiento también baraja fórmulas de colaboración público-privada para atraer inversión y poner en uso algunas infraestructuras infrautilizadas, como el centro de congresos o ciertas parcelas vacías.

La Villa Mediterránea de El Toyo es, veinte años después, un ejemplo complejo de lo que puede suponer un gran evento deportivo para una ciudad. De ser una urbanización nacida al calor del olimpismo, ha pasado por fases de esplendor, abandono y reinvención. Hoy se encamina, con paso firme, hacia un modelo de sostenibilidad que busca conectar deporte, turismo y calidad de vida. Si logra consolidarse como referente en turismo responsable, El Toyo podrá reivindicar con orgullo su legado: el de haber sido más que un alojamiento para atletas, sino una ciudad pensada para vivir.