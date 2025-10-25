Vigilancia 24 horas y agentes en los Museos de Almería blindan las joyas de la provincia Las instituciones almerienses protegen sus fondos con guardias y vigilancia todo el día para evitar robos como el del Museo del Louvre

Parece un chiste, pero no lo es. Dos tipos aparcan un camioncillo y despliegan una escalera mecánica. Otros dos llegan en una moto. Los cuatro suben hasta un balcón, destrozan un ventanal con una radial, revientan dos vitrinas llenas de joyas y se marchan por donde vinieron. Ocho minutos. Un golpe perfecto. Y no, no sucedió en un chalé de Nueva Almería o un piso del Paseo. Ocurrió el pasado domingo en el Louvre. En la Francia del 'oh là là' y de la 'grandeur'.

Más allá de que el gobierno galo ha hecho 'casus beli' de la identificación y localización de los mangantes, este tipo de sucesos tan peliculeros sirven también para cuestionarse hasta qué punto puede suceder esto en una ciudad como Almería.

Es cierto que por estos pagos no se exponen collares y diademas valorados en 88 millones de euros, pero también es igual de cierto que centros museísticos y otras instituciones atesoran obras de arte valoradas, en algunos casos, en millones de euros.

Lógicamente ninguna de estas entidades aporta detalles de sus sistemas de seguridad para no darle pistas a los malos, pero sí disponen de infraestructuras prolijamente divulgadas.Entre ellas, la Alcazaba, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) o el Museo Arqueológico, entre otros. Estos receptáculos, que guardan las piezas más cotizadas de sus fondos, están totalmente blindados para los intrusos, pero también ante los efectos devastadores que podrían tener un terremoto o un incendio.

El Murec, en el corazón del Parque Nicolás Salmerón, acoge una colección permanente compuesta por 271 obras de arte realizadas entre 1890 y el año 2023 por 134 artistas españoles de los que resaltan Sorolla, Zuloaga, Mariano Benlliure, López Mezquita o Antonio Fillol, entre otros muchos. Las dos plantas se encuentran vigiladas las 24 horas del día y, además, los vigilantes de seguridad de una empresa privada protegen las colecciones. Están cubiertos las veinticuatro horas. Además, hay que sumar al personal de sala cuando hay exposiciones.

En la Alcazaba, las cámaras reciben a los visitantes en las distintas entradas y puertas de acceso para el personal. En el Museo Arqueológico, por su parte, hay vigilancia 24 horas y una alarma que se encuentra conectada a la central receptora de alarmas. Las piezas expuestas, están en vitrinas que tienen un circuito cerrado de vigilancia. En sus almacenes, hay un protocolo de acceso para identificar al personal que trabaja en el centro y evitar que se cuelen los malhechores.