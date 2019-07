El viento de hasta 60 kilómetros baja las temperaturas y aleja a los bañistas de las playas Dos personas practicando kitesurf, ayer en la playa de El Zapillo. / A. A. A lo largo de la jornada de hoy remitirá el oleaje en capital y Poniente, al tiempo que se espera que las temperaturas se mantengan estables ALICIA AMATE Almería Domingo, 28 julio 2019, 01:03

El viento alejó a los bañistas más protocolarios de las playas de Almería durante la jornada de ayer. Sin embargo, el arenal de la capital no se quedó vacío. Cuando los amantes del sol y la arena más tradicional salen espantados, llegan quienes buscan la emoción que solo el oleaje más bravo puede asegurar. Así, la imagen que durante la tarde de ayer ofreció la playa de El Zapillo de la capital -y otras muchas de la provincia- nada tuvo que ver con la de solo dos días atrás cuando, inmersos en plena ola de calor, el arenal capitalino se llenaba de toallas y sombrillas hasta no dejar libre un grano de arena.

No en vano, según pasaban las horas, el viento aceleraba su velocidad, más aún en la orilla del mar, hasta superar los 60 kilómetros por hora propios del nivel de fuerza 7 en el que se encontraba el litoral de la provincia, de acuerdo a la escala de Beaufort empleada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para definir la fuerza con la que Eolo sopla en cada lugar.

Y es que desde las 10 horas de ayer hasta las 4 horas de esta madrugada, el litoral de Almería capital y el Poniente de la provincia ha permanecido en alerta amarilla por oleaje y fuertes vientos. No obstante, se espera que la jornada de hoy sea más relajada -en lo que a viento respecta- aunque desde la Aemet indican que no se percibirán descensos en las temperaturas, como sí está previsto que ocurran en otras zonas del territorio nacional. Respecto a la jornada del lunes, de cumplirse los pronósticos (que siempre pueden variar), los kitesurfistas que estos días se han dejado ver por la capital no tendrán oportunidad de hacerlo ya que se prevé que las fuertes rachas de viento que han azotado Almería finalicen para dar paso a los tradicionales bañistas, toalla y sombrilla en mano.