M. C. Callejón Almería Sábado, 9 de agosto 2025, 21:36

Los almerienses viajan cada vez más al extranjero y, si puede ser, a destinos lo más exóticos posibles. Para hacerlo con todas las garantías de seguridad sanitaria, deben pasar antes por el Centro de Vacunación Internacional. El pasado año lo hicieron 4.600 residentes en la provincia de Almería. Este, lo han hecho hasta mediados de junio, antes de que comience la temporada alta de las vacaciones de verano, más de 2.100, aunque se espera que la afluencia aumente en las próximas semanas.

–¿Cuál es el ranking de los destinos internacionales más demandados desde Almería durante el año pero, sobre todo, en verano?

-Muchos destinos del Sudeste asiático. El más visitado suele ser Tailandia, pero también se ven mucho otros, como Vietnam, Filipinas e Indonesia. En América Latina, se visita mucho Colombia, Argentina y Perú. Dado el alto porcentaje de población migrante que atendemos, también vemos a muchos viajeros con destino a Senegal, Malí, Gambia y otros países de África occidental.

-¿Y los países más atractivos para los residentes en Almería, por continentes?

-En Asia, Tailandia; y en segundo lugar, otros países como Vietnam, India o Sri Lanka. En África, Malí y Senegal, por las personas migrantes, ya que proceden en su mayoría de estos destinos. Menos, de Burkina Faso, Ghana o Nigeria. Por turistas, sobre todo, Kenia y Tanzania, para realizar turismo tipo safari. En América, estamos viendo mucho turista a Colombia y Perú. Visitan ciudades principales y parques naturales, realizando trekking por Machu Pichu o visitando zonas de selva como Iquitos o Puerto Maldonado. De Centroamérica, atendemos sobre todo turistas a Costa Rica, para visitas especialmente de entornos naturales. En Europa, vemos sobre todo a gente que va a zonas rurales de Centroeuropa y que preguntan por la vacuna contra la encefalitis primavero-estival que transmiten las garrapatas en algunos países de la zona. Y, en Oceanía, ninguno.

-Dada su experiencia, ¿cuáles serían los países más exóticos a los que se viaja desde Almería?

-Podría tratarse de países como Etiopía, Djibuti, Pakistán… Muchas veces, porque algunos de ellos tienen una situación socio-política complicada, lo cual no favorece al tránsito habitual de viajeros. También se pueden ver algunos viajes poco habituales a islas del Este de Indonesia o Papúa Nueva Guinea, poco transitadas por turistas. Suelen ser viajes por motivos laborales, de investigación o excursiones a ámbitos naturales, como buceadores o grupos de aficionados a la ornitología.

-Y las vacunas que deben ponerse, ¿son específicas para cada territorio?

-Se individualiza según el viajero. Hay países que pueden tener requisitos de vacunación obligatoria para todos sus visitantes, o dependiendo del lugar de procedencia. Pero en su mayoría son vacunas que se valoran en función de la edad del viajero, sus vacunas a lo largo de la vida, su patología previa y medicación, el tipo de viaje y los riesgos específicos. No tiene los mismos riesgos un viajero que va a Vietnam para cooperar en santuarios de perros en un pueblo alejado de cualquier núcleo urbano que un turista que va a las ciudades principales, permaneciendo en hoteles con todo incluido.

-Imagino que existen, no obstante, unos consejos básicos para todos los viajeros en cuanto a hábitos de alimentación e higiénico-sanitarios cuando se sale fuera, sobre todo, de Europa...

-Son aspectos básicos en la prevención. Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo, antes y después de comer, manipular alimentos, ir al baño, etc. Beber agua embotellada o debidamente tratada: las bebidas calientes y refrescos embotellados son más seguros. No tomar hielo que no haya sido preparado con agua segura. Consumir solo leche envasada y derivados lácteos debidamente higienizados. Prestar atención a la repostería y a los helados, ya que pueden ser origen de enfermedades. Evitar consumir pescado y marisco crudo: existen países en los que algunas especies pueden ser peligrosas, incluso, aunque estén cocinadas. Las comidas deben estar suficientemente cocinadas y servirse calientes. Se debe tener cuidado con las salsas y preparados que contengan huevos crudos. La fruta debe ser pelada personalmente y las verduras no deben comerse crudas: las ensaladas o macedonias pueden ser peligrosas. Se debe evitar la comida de los vendedores callejeros.

-¿Y qué hay que hacer si se coge alguna enfermedad en el extranjero?

-En el país de destino, es importante que se cuente con un buen seguro médico de viaje, para cubrir gastos sanitarios si se tiene algún accidente o problema de salud, y que cubra también traslados por motivos de salud, entre diferentes zonas en el país y con posibilidad de repatriación a España. Si los síntomas nos aparecen cuando ya estamos de vuelta en España, se recomienda acudir a nuestro médico de Atención Primaria, para que valore si pueda tratarse de alguna infección o enfermedad local y pueda derivar al viajero, si lo viese conveniente, a los especialistas en Medicina Tropical del Hospital de Poniente en Almería para la valoración del caso.

-Cuando se viaja fuera, ¿existe alguna otra circunstancia que debe tenerse en cuenta?

-La importancia de tener al día el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. En consulta, además de valorar vacunas específicas del viaje, se ponen al día las vacunas del calendario sistemático para protegernos tanto en España como a nivel internacional de algunas enfermedades como el tétanos, el sarampión o la hepatitis B. Esto es de especial importancia para nuestra salud, dado el aumento de la incidencia que se está viendo a nivel mundial de algunas enfermedades inmunoprevenibles. Un buen ejemplo lo vemos con el brote de sarampión que está sufriendo actualmente Marruecos, para lo cual se recomienda en España tener la protección de la vacuna Triple Vírica a las personas menores de 65 años para los que no esté contraindicada. Es de especial importancia en Almería ahora, con la Operación Paso del Estrecho, con la que hay tanto movimiento de personas entre el Sur de la península y Marruecos.

