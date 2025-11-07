El Viejo Oeste cabalga de nuevo en Almería con la VIII Recreación Histórica Internacional

Los vaqueros y los indios del viejo y lejano Oeste americano volverán a cabalgar este fin de semana en Tabernas. El silbido de las balas, ... el ritmo del Cancán y los gritos de guerra de los sioux serán protagonistas este sábado y domingo, 8 y 9 de noviembre, con una nueva edición, la octava ya, de la Recreación Histórica Internacional Old West History, organizada por MiniHollywood Oasys, Lamento Films de Manuel Olaya y Armería y atrezo Leonardo.

El público podrá presenciar algunas de las escenas más célebres del siglo XIX en el Oeste americano, revividas con rigor histórico y ambientación cinematográfica. Entre ellas destaca la recreación del duelo del O.K. Corral, uno de los enfrentamientos más legendarios del Lejano Oeste, ocurrido en 1881 en la ciudad de Tombstone (Arizona), cuando el sheriff Wyatt Earp y sus hombres se batieron a tiros con la banda de los hermanos Clanton y McLaury.

También se representará el asesinato de Abraham Lincoln, el presidente estadounidense que lideró la abolición de la esclavitud y que fue abatido en 1865 en el Teatro Ford de Washington por el actor confederado John Wilkes Booth. Otra de las recreaciones más esperadas será el asalto a Fort Laramie, una emblemática fortificación situada en Wyoming que fue escenario de numerosos enfrentamientos entre el ejército estadounidense y las tribus sioux y cheyennes durante la expansión hacia el Oeste.

Estas y otras escenas permitirán al visitante sumergirse en algunos de los episodios más decisivos de la historia norteamericana, en un entorno que, por su paisaje y su luz, sigue evocando el espíritu del Far West.

Conflictos entre la Unión y los Confederados

El eje temático principal de esta edición gira en torno a los conflictos entre la Unión y los Confederados, protagonistas de la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865). La Unión estaba formada por los estados del norte, partidarios de mantener la unidad del país y contrarios a la esclavitud, mientras que los Confederados representaban a los estados del sur, que defendían su derecho a separarse y mantener su modelo económico basado en enormes plantaciones de algodón, el trabajo esclavo y una estructura social aristocrática.

La recreación también dedicará un espacio destacado al papel de los pueblos nativos americanos, cuya vida y cultura se vieron alteradas por la expansión hacia el Oeste y los conflictos entre los colonos y el ejército. Los pueblos originarios vivían apegados a la naturaleza y sus tradiciones. Su normalidad se vio alterada con la llegada del ejército y los colonos y, de hecho, se vieron despojados de sus tierras y obligados a desplazarse, muchos de ellos confinados en reservas, en un proceso que ha sido relatado en el cine en numerosas ocasiones y uno de cuyos principales ejemplos es la película 'Bailando con Lobos', protagonizada y dirigida por Kevin Costner.

En este contexto, se llevará a cabo la representación de una boda indígena de época, un rito real cargado de simbolismo que permitirá al público conocer de cerca las tradiciones, la espiritualidad y los vínculos sociales de las tribus originarias de Norteamérica.

Lucha por la igualdad

Además, se recrearán algunos hechos singulares de la lucha por la igualdad y algún acontecimiento protagonizado por las mujeres del lejano Oeste. Este evento, único en España, contará con una gran cantidad de asistentes y recreadores nacionales e internacionales que permitirán disfrutar durante dos días de numerosas actividades relacionadas con el Far West, en los decorados cinematográficos de MiniHollywood Oasys.

Además de ello, se contará con la proyección de películas del Lejano Oeste en el Museo del Cine, así como los espectáculos del Cancán y del sheriff del MiniHollywood. Durante todo el fin de semana en el Restaurante Buffet Arizona se podrá disfrutar de platos típicos americanos como el chile mexicano, el costillar de cerdo Kentucky y otros menús del Lejano Oeste.

La apertura de esta actividad tendrá lugar a las 10 de la mañana del sábado, con una Exposición de Dioramas Playmobil a cargo de Jorge Olaya. Será en el Vagón del ferrocarril. A partir de ahí dará comienzo un intenso programa de actividades que se extenderá hasta la despedida y fin de las actividades, programada para el día siguiente, más concretamente, el domingo a las 18:30 horas.

