El fin de semana será un homenaje al Lejano Oeste y su historia.

El Viejo Oeste cabalga de nuevo en Almería con la VIII Recreación Histórica Internacional

El Minihollywood Oasys de Tabernas acoge durante el fin de semana recreaciones de batallas, rituales indígenas y espectáculos del Far West, dioramas de Playmobil y hasta platos típicos de la época

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:18

Los vaqueros y los indios del viejo y lejano Oeste americano volverán a cabalgar este fin de semana en Tabernas. El silbido de las balas, ... el ritmo del Cancán y los gritos de guerra de los sioux serán protagonistas este sábado y domingo, 8 y 9 de noviembre, con una nueva edición, la octava ya, de la Recreación Histórica Internacional Old West History, organizada por MiniHollywood Oasys, Lamento Films de Manuel Olaya y Armería y atrezo Leonardo.

