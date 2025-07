Los vídeos de Tik Tok abren nuevas vías de investigación en el crimen de Puente del Río

Miguel Cárceles y Nerea Escámez Almería Sábado, 5 de julio 2025, 21:36 Comenta Compartir

Ocurrió el pasado 2 de junio, José Cortés perdía la vida víctima de varios impactos de bala en Puente del Río, Adra. De fondo, una discusión agria entre vecinos mal avenidos por el volumen alto de la música a primera hora del día. Tras los disparos, que acabaron con la vida de este joven de 23 años, padre de dos hijos y con un bebé en camino, hay mucho más.

La investigación de la Guardia Civil continúa abierta de par en par a la espera de dar con el paradero del principal sospechoso del crimen. Es –según fuentes policiales– el cabecilla del clan de los Saúles, un conocido entorno familiar de Adra que ha tenido ya decenas de fichas policiales por su relación con las actividades del narcotráfico y del petaqueo –la rama que surte de víveres y combustible a las pateras taxi para que puedan operar entre ambas costas de Alborán–.

En torno al crimen de José ya hay un sospechoso en prisión preventiva. Es un joven de entre 20 y 30 años que se entregó voluntariamente en un cuartel de la Guardia Civil. Pero la investigación no le considera el presunto autor material de los disparos mortales, que está en busca y captura. Pero este caso tiene un elemento que lo convierte en muy singular: los actores investigados, incluso los perseguidos por la policía, están haciendo públicas sus versiones de los hechos –y sus desavenencias– en vídeos que ruedan como la pólvora por las redes sociales.

El último de ellos tiene especial trascendencia.Se conocía justo cuando se cumplía un mes del crimen de Puente del Río. 'El Saúl Viejo', como le conocen en Adra –y que sería el principal sospechoso de la mortal reyerta– ofrece sin tapujos ni cortapisas una versión de los hechos en la que, entre tantos y muy muy minuciosos detalles, llega incluso a ofrecer información que a día de hoy no operaba, o al menos no de forma tan claramente expresa, en manos de la Benemérita.

La principal de ellas es que el volumen de la música habría sido tan solo un pretexto secundario para el enfrentamiento entre 'Los Saúles' y 'Los Lateros'. El detonante para una discusión armada que llevaba fraguándose desde que comenzó a haber rivalidad por el control de ciertos negocios ilícitos en el entorno de Adra. Los vídeos de Tik Tok comenzaron a tomar protagonismo en la investigación policial tras el entierro de José, cuando, varios miembros del clan de 'Los Saúles' advirtieron de su intención de volver a Puente del Río para ocupar sus viviendas que, habían desalojado tras el accidente.«Tenemos 22 hijos y estamos tirados en las calles», decía uno de sus miembros. Desde varios paisajes desconocidos, enfocándose a ellos mismos, los miembros del clan liderado por el presunto sospechoso del crimen mortal, llegaron incluso a exigir una compensación económica por sus viviendas, vandalizadas tras su huída al alcalde de Adra, Manuel Cortés y al subdelegado del Gobierno, José María Martín, para que pudieran abandonar la provincia y hacer su vida en otra parte con total tranquilidad. En menos de tres o cuatro días, vamos a volver a nuestras casas», explicaban, sobre su intención de volver a Puente del Río, barriada en la que residen ambas familias desde hace décadas. «Sería muy lastimoso que tenga que volver a mi casa y si nos quieren matar, que nos maten», sentenciaba en su versión.

«Un accidente»

Las intervenciones grabadas y distribuidas mayoritariamente por Tik Tok solo coinciden en una cosa: apuntar al crimen como un «accidente». Pero a día de hoy, esos vídeos han pasado a un segundo plano ya que la versión de 'El Saúl Viejo' excede la limitada versión de los hechos de otros familiares del clan. El vídeo está siendo investigado desde hace días por la Policía Judicial de la Guardia Civil. En él, el varón de unos 60 años, con una careta de tela, no titubea en darle un giro a la versión y señalar a la madre de José como «responsable» de darle «alas» a su hijo para generar un conflicto entre ambos clanes. «El niño, que no es niño, salió a la puerta y nada más verme me gritó 'Guarro, asqueroso, marrano, ¿qué no tienes huevos a pegarme un tiro? Eres un comemierdas, voy a poner la música cada vez que me salga de los huevos', y le dije 'Hombre, José...' y, bien lo sabe Dios, que yo no quise hacerle daño a tu hijo –dice, dirigiéndose al padre del joven fallecido–, entonces, hubo un disparo (...) y no voy a decir quién lo hizo, y bajé la escopeta y fui a hablar a la puerta a ver cómo estaba».

Con kilómetros de por medio (o no, quién sabe cuál será su paradero) 'El Saúl Viejo' asegura que ceden «Adra para 'Los Lateros'», «No queremos más peleas, dejadlo como un accidente». Los jóvenes navegan entre vídeos de Tik Tok en cuestión de segundos. Pero para la Guardia Civil, estos 36 minutos de confesiones no pasan como otro vídeo más en la red.