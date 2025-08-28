Videojuegos: más que ocio, una herramienta de creatividad y conexión En plena era tecnológica, y sin olvidar los juegos tradicionales, el entorno digital puede servir como una herramienta de diversión y aprendizaje para los más jóvenes

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 28 de agosto 2025, 13:19

En una sociedad cada vez más marcada por la tecnología es posible aprovechar las opciones que dan los videojuegos para desarrollar habilidades sociales y creatividad entre los más pequeños. Lejos de reemplazar otras formas de entretenimiento, como el juego al aire libre, los juegos de mesa, la lectura o los talleres creativos, los videojuegos pueden llegar a ofrecer un espacio lúdico que combina aspectos como la diversión, la planificación de estrategia y el aprendizaje en diferentes disciplinas. Además, muchos se familiarizan con entornos digitales, algo que tendrán que seguir usando a medida que van creciendo.

Entornos virtuales

En ese contexto, en el mes septiembre, los más jóvenes de la localidad de Olula del Río tendrán la oportunidad de vivir una experiencia dedicada a esos entornos virtuales. Será una jornada que se celebrará el seis de septiembre de 2025 en el municipio, con sesiones de mañana y tarde en la Casa de la Juventud.

La actividad está organizada para que los niños y niñas puedan disfrutar de los videojuegos de manera segura y estructurada, enfrentándose a retos, compartiendo experiencias y disfrutando de un entorno lúdico y supervisado. Las inscripciones son gratuitas y se pueden formalizar por teléfono.

Más allá del entretenimiento, el juego compartido en formato electrónico puede aportar múltiples beneficios. Jugar junto a otros niños fomenta la cooperación, la comunicación y la resolución de problemas. En este sentido, los videojuegos pedagógicos y bien seleccionados estimulan la memoria, la concentración y la creatividad, mientras que la interacción con otros refuerza habilidades sociales esenciales.

Jornada de multiaventura

Por otro lado, además de esta actividad especialmente dirigida a los más pequeños, desde esta localidad también animan a quienes son algo más mayores, concretamente a partir de los trece años, a reservar plaza para la Jornada Multiaventura que tendrá lugar en el Pinatar de Olula del Río el trece de septiembre a las 11:30 horas. Las inscripciones estarán abiertas a partir del cuatro de septiembre.

Las jornadas de multiaventura combinan ejercicio físico, diversión y trabajo en equipo. Los participantes pueden enfrentarse a retos que ponen a prueba su coordinación y agilidad. Estas experiencias permiten a los niños y niñas y también a adultos disfrutar de la naturaleza, explorar nuevas habilidades y compartir momentos de camaradería con otros compañeros, fomentando tanto la autonomía como la cooperación.