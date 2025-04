Un vídeo muestra cómo es estudiar en el CEPA La Chanca: sin luz, sin ventilación y sin salida de emergencia

David Roth Almería Miércoles, 9 de abril 2025, 13:12 Comenta Compartir

«Hola, soy Kiara, soy alumna del CEPA La Chanca y os voy a presentar mi centro». Así comienza el vídeo que ha desatado una ola de indignación en redes sociales por el estado del edificio donde cientos de personas adultas cursan Educación Secundaria, informática, español para extranjeros, acceso a la Universidad o formación en enfermería. A través de un tono irónico y desenfadado, la joven muestra las grietas de un centro que lleva años pidiendo a gritos una reforma integral.

«Como veréis, la estructura está muy bien, con un poco de pintura esto se arregla», comenta, señalando un muro exterior completamente desconchado. Apenas unos segundos después, dirige la cámara hacia el cuadro de luces del centro: «Raro es que algún alumno no sepa dónde está, porque cada día tenemos que bajar desde clase a darle a los térmicos, porque nos quedamos sin luz».

Lejos de ser un caso puntual, las interrupciones de suministro eléctrico son tan frecuentes que los alumnos se han visto obligados a realizar exámenes a oscuras, iluminándose con la linterna del móvil. Así ocurrió en 2023 y 2024, durante las evaluaciones del primer trimestre de la asignatura de Ámbitos Científicos.

Según explicaron entonces tanto alumnos como docentes, el edificio —construido hace más de 70 años— cuenta con un sistema eléctrico que no soporta la carga necesaria para el uso simultáneo de luces, ordenadores y climatización. A esto se suma que el cableado es tan antiguo que no permite solicitar más potencia. Como consecuencia, el cuadro eléctrico salta constantemente, y quienes imparten o reciben clase se ven obligados a hacer auténticos malabares para mantener mínimamente operativas las aulas.

«Los suelos no es que estén de lujo, pero bueno, tienen sus ventajas», ironiza Kiara mientras pisa una baldosa agrietada que emite un fuerte ruido. «Cuando estamos dando clase sabemos si entra o sale una persona», bromea.

El vídeo también muestra cómo el propio alumnado ha intentado embellecer los espacios con carteles y murales hechos a mano. «Como veréis, el colegio está bonito gracias a los trabajos que hacemos nosotros, y así no le damos importancia a la suciedad y al color negro que tienen los escalones. Podemos tapar los desconchones de las paredes», dice señalando algunas de las zonas más deterioradas.

En este sentido, también muestra uno de los baños del centro, que es compartido entre hombres y mujeres: «Es que la igualdad nos la tomamos muy en serio», afirma con sarcasmo. En una de las paredes hay un mural de mariposas elaborado para el Día de la Mujer. Kiara no pierde la ocasión de denunciar, sin perder el tono ácido: «Nos viene genial que los pavés estén rotos para que tengamos más ventilación y así las mariposas salen y entran cuando quieren».

Ventanas jaula y cristales remendados

Otra de las quejas habituales del alumnado está relacionada con el mal estado de las ventanas. «Las vistas que tiene... en lugar de ventanas, parecen una jaula. Abren espectacular», dice mientras muestra unas rejas oxidadas y hojas de ventana que apenas pueden moverse.

«Los cristales no es que estén muy limpios, pero bueno, os enseño la joya de la corona: este cristal lleva años roto y alguien le puso un metacrilato para que no entrara el frío», añade mientras enfoca el improvisado remiendo que permanece sin solución desde hace años.

El problema de la climatización no es menor. Según recogieron medios locales en veranos anteriores, durante episodios de calor extremo, la falta de ventilación y la imposibilidad de encender los aires acondicionados provocaron mareos en una alumna embarazada y otra con diabetes.

Uno de los momentos más preocupantes del vídeo llega cuando Kiara muestra la salida de emergencia del centro: una puerta tapiada tras la cual hay una escalera colgante de varios metros de altura. «Esta es la única salida de emergencia que tenemos», señala con la cámara. «Y en las ventanas tenemos rejas», concluye.

La combinación de accesos bloqueados, cristales rotos, instalaciones eléctricas obsoletas y muros desconchados convierten al edificio, según sus propios alumnos, en un lugar inseguro. «Al edificio lo llamamos la ratonera. No porque haya muchos ratones —que alguno hay, pero bueno—, sino porque el día que pase algo, no tengamos escapatoria y no podamos salir. No sé cómo las autoridades lo permiten», denuncia la joven.

Una lección de historia muy actual

Kiara cierra su vídeo con una reflexión aprendida en clase. «Nuestro profesor de Sociales nos enseñó que en la Edad Media había dos tipos de personas: los privilegiados y los no privilegiados. ¿Ustedes a qué grupo nos asocian en pleno siglo XXI?», pregunta directamente a la cámara.

Mientras las administraciones se siguen pasando la responsabilidad —el Ayuntamiento señalando a la Junta, y la Junta al Ayuntamiento—, el alumnado sigue estudiando entre grietas, cables viejos y esperanzas colgadas de una pared.

En el CEPA La Chanca no faltan las ganas de aprender ni el compromiso. Lo que falta es lo más básico: condiciones dignas para ejercer el derecho a la educación.