Nerea Escámez Almería Viernes, 30 de mayo 2025, 23:29 Comenta Compartir

La vida de Paco Madrid, vecino de Berja, dio un giro de 180 grados cuando fue diagnosticado de esclerosis múltiple en 2014. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal y afecta a más de 1.500 personas en Almería siendo una de las causas más comunes de discapacidad neurológica. Con motivo del Día Mundial de la Esclerósis Múltiple, el paciente alza la voz para reivindicar las necesidades de esta dolencia.

–¿Cuándo empezó todo?

–Hace once años. Estaba trabajando un día tranquilamente, barriendo en el almacén y me dio un mareo. Pero fue algo leve. Continuaba mareándome, pero no le hice mucho caso. Seguí limpiando y al rato, volvió a suceder y dije ¿qué cosa más rara, no?Intenté tranquilizarme a mí mismo creyendo que era por el calor pero empecé a notar hormigueo en la cara, al afeitarme no notaba el tacto, la mano izquierda se me dormía... así que decidí ir al médico.

–¿Y le puso nombre a lo que tenía nada más llegar?

–Qué va. Al principio, me decían que era del oído. Luego, que si las cervicales... Y, claro, es una situación que te pone más nervioso todavía porque tardan en darte un diagnóstico. A mí no me dolía nada, yo no relacionaba lo que me decían con lo que me decían. Hasta que un día me dio un mareo fuerte y yo seguí trabajando. Pero la incertidumbre seguía ahí, día me dio un mareo fuerte. Entonces pedí cita con el doctor Antonio Caba, aquí, en Berja, porque no aguantaba más. Y una vez allí, después de hacerme las pruebas, dio en el clavo y me dijo que tenía un brote de esclerosis múltiple.

–¿Cómo fue su reacción?

–Uf. A mí se me cayó el mundo encima en ese momento. Yo nunca había escuchado lo que era esta enfermedad. Me puse a llorar muchísimo. Ahora, gracias a Dios y por desgracia, sé de lo que va el tema. En un primer momento me sentó como si te echaran un jarro de agua fría encima.

–Y entonces empezó su camino con la esclerosis múltiple.

–Así es. Luego fui a la consulta de un neurólogo en la capital, que ya certificó mi enfermedad a base de unas pruebas y, de ahí, al Hospital Universitario de Torrecárdenas, donde me atendió la doctora Muñoz y estuvo valorando los distintos tratamientos. Hay gente que está muchísimo peor que yo, en mi caso, solo me pongo una inyección en enero y otra en julio.

–Desde que le ponen el nombre a su enfermedad, ¿cómo es el día a día?

–Al principio fue muy difícil. Fatal. Mi mujer estaba haciendo cosas en casa y se le caían las lágrimas porque no sabía lo que iba a depararnos el destino. De hecho, uno de mis hijos, que en aquel entonces tenía unos siete años, intuía que algo estaba pasando y se le cayó una ceja... [Hace una pausa] Me emociono de pensarlo, luego, fue al médico y le dijeron que había sufrido un síntoma de estrés. Yo, que me gustan mucho las bromas, le dije al médico 'Con lo pequeño que es, seguro que no puede pagar la hipoteca o llegar a final de mes' pero, cuando el médico me preguntó si teníamos algún problema en la casa, caímos que era a consecuencia de mi enfermedad. Sabía que me pasaba algo. Y eso, de primeras, es muy duro. Porque la esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras...

–Al ser conocida como la enfermedad de las mil caras... ¿qué síntomas padece usted?

–A simple vista, la gente me verá y dirá, qué bien está. Pero lejos de la realidad porque, por ejemplo, yo me despierto por la mañana y cuando me siento en la cama, me dan ganas de acostarme otra vez. Otras veces no puedo ni con mi alma, se me duermen las manos o los pies... los esfínteres muy mal. Entonces, he comprado una cinta en casa y trato de moverme, me cuido con alimentación saludable y trato de llevar una vida sana para evitar los brotes, que ojalá que todo siga como hasta ahora.

–¿Le limitó a la hora de trabajar?

–Para nada, yo seguí trabajando desde que me diagnosticaron en 2014 la esclerosis múltiple. Hacía mis repartos con el camión, los fines de semana aprovechaba para trabajar en un bar del pueblo, en fin, día y noche. Luego tuve que operarme de un tendón en el hombro y estuve de baja un año, porque al tener esta enfermedad y pillarme la pandemia, no me quisieron dar el alta al tener el sistema inmune muy bajo. Entonces, al ir al tribunal médico, me dieron el alta y cuando me incorporé a mi empresa me despidieron sin darme el dinero que me correspondía, no querrían a un enfermo con más de 27 años con ellos. Tras esta situación, me dio un brote más elevado y ya me jubilaron. Tuve que empezar a usar un bastón porque perdí la estabilidad y para evitar caerme, voy más seguro.

–¿Ha sentido apoyo de la Administración?

–Si le soy sincero, no. Todo el apoyo y la información que estoy y estamos teniendo el resto de pacientes que se encuentran con este diagnóstico es gracias a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería o la FAAM, ellos nos respaldan y nos asesoran.

–¿Por qué lo dice?

–Pues mira, para empezar, porque cuando voy al tribunal médico me dicen que las jubilaciones están fastidiadas (...) empiezan a poner pegas, como si yo quisiera estar así, cuando preferiría estar trabajando. No hay un neurólogo atendiéndote en este lugar, cosa que es un error. Por otra parte, a la hora de pedir el grado de discapacidad, no nos reconocen el 33 por ciento a enfermos de esclerosis múltiple y estamos luchando para lograr alcanzarlo. En mi caso, tengo el 29% y fue toda una odisea.

–¿Qué le diría a un paciente recién diagnosticado y a su entorno familiar?

–Que se ponga en manos de profesionales, que acuda a las asociaciones, en caso de Almería, que vaya a AEMA, porque hay conocidos que tienen pudor a la hora de hablar de esta enfermedad y se necesita darle más visibilidad para que haya más conciencia.

Temas

Esclerosis

Almería