El Vicks VapoRub cura en Almería desde hace 70 años

Todos los hogares almerienses poseen una pequeña farmacia. Lejas, repisas, aparadores o cajones repletos de botes, recipientes y remedios sueltos para las dolencias pasajeras de sus moradores. Algunas medicinas son tan clásicas que han pasado de abuelos a nietos: Aspirina, tabletas Unidor, Tanagel, Optalidón, Alka-Seltzer, Thrombocid, Betadine, Calmante Vitaminado o el Vicks VapoRub. Este ungüento, que se frota en la garganta y en el pecho para aliviar la tos, fue inventado por Lunsford Richardson y llegó a Almería en 1955.

El otoño es época de Vicks VapoRub. La bajada de las temperaturas y los contactos de los escolares durante muchas horas en las aulas disparan los resfriados, los enfriamientos y padecimientos más graves como bronquitis, sinusitis, rinitis, asmas o neumonías. La pomada milagrosa contra la tos comenzó a usarse por los almerienses hace 70 años. Los distribuidores farmacéuticos la trajeron como producto novedoso y pronto comenzó su venta y exitosa comercialización. La marca era conocida porque existían en el mercado unos comprimidos descongestivos llamados 'Vicks Therex'. Se anunciaban como un remedio muy eficaz. El slogan era así: «Calma extra rápidamente el dolor de cabeza y reduce la fiebre, despejando la congestión que le hace sufrir».

Eso de «extra rápidamente» reiteraba el presuroso efecto calmante. En mitad de la década de los cincuenta del siglo XX, la capital contaba con cerca de cuarenta despachos farmacéuticos. Entre otros, los regentados por Antonio Jesús Fernández Martínez (1915-1997), en la Rambla Alfareros; Blas Fernández Fernández (+1962), José Martín Mesre y Guillermo Verdejo Vivas (1919-2011) en Real del Barrio Alto; José Durbán Quesada (1898-1982) en la Puerta de Purchena; Fernández García, en Conde Ofalia, 22; Ubalda García Ortiz (1930-1974) en Regocijos; Antonio Gómez Campana (+1981), en la calle Castelar; José Gómez Romero (+1977) y María López Villanueva (1925-2015) en la actual calle Granada; Esperanza Ibáñez Sánchez, en Juan Lirola, 16; Aniceto Lázaro Salmerón, en Obispo Orberá, 16; López Gay, en la calle Mariana; Ana Josefa Llorca Alcón en lo que hoy es Avenida Cabo de Gata; José Martínez del Pino en el camino de la Estación; María de las Nieves Molina García (1908-1982), en Los Molinos; Carmen Meléndez Navarro, en Santos Zárate; Josefina Navarro Gay, junto a La Plaza; Octavio Granados García (+1981), en la calle Majadores; Bernardo Ortega Andújar, en Muelle, 18; Luis Ortega López, en La Almedina; Isabel Puertas Romero, junto al Hospital Provincial; Mari Luz Tapioles Donoso en Ciudad Jardín; Juan Salvador Martos, en la calle Real o Tomás Sánchez Pérez en la calle Restoy.

Algunas farmacias tenían apodos o nombres comerciales como Santo Domingo, frente a la Virgen del Mar; La del Puerto, de José Rodríguez Alonso, en Pedro Jover o Togosan, de Tomás Gómez Sánchez (+1988), en la Plaza Marín. En el Paseo estaban las boticas de Nieto; Manuel Martínez Sicilia (+1976), Federico Navarro Coromina, Marina Enciso Granados (+2003) y la de Vivas Pérez.

Los comerciales de Vicks visitaban a los boticarios, a los que ofrecían seis tarros de regalo por cada doce que compraban. Los farmacéuticos debían enviar unos cupones cumplimentados con sus opiniones sobre el producto y los testimonios se aprovechaban para ilustrar los anuncios. Así, en Almería lanzaron campañas en prensa, radios y vallas con frases muy directas: «Vicks VapoRub, la caricia que alivia»; «A dormir, mi estrella»; «Alivia a toda la familia»…

Esas frases publicitarias, y otras similares, también llegaron a finales de los años sesenta a la provincia. Las farmacias de los pueblos comenzaron a dispensar sus pedidos de la pomada milagrosa y atender la demanda de la población rural infantil.

En 1968, el Vicks estaba disponible en los despachos de Pedro Soto Correa, en Gádor; Antonio Rico Sánchez (1930-1997), en Huércal de Almería, Jorge Navarrete Megías, en Pechina; María Angustias Barranco Rodríguez (1929-2017), en Viator; Antonio Bueso Jiménez, en Roquetas; Carmen García Ruiz, en Sorbas; Francisco García López, en Carboneras; Trinidad García Abad (+1981) y Ubaldo García Fernández (1898-1973), en Níjar; Gabriel López López, en Alhama (que ejerció allí desde 1922 a 1971); Ramón García Linares (+1993), en Canjáyar; Antonio Ramírez Alex, en Instinción; Ana García Ruiz, en Tahal; Bendición Castillo Jiménez, en Puente del Río; Francisco Fernández Montes, Luisa Fuentes Gutiérrez y Teresa Guillén Verde, en Adra; Soledad Socías Herrera, en Berja; Crispino Miró Sánchez, en Albox; Mercedes Asensio Granados, Mercedes Bernabé y Antonio García Marzal, en Cuevas del Almanzora; Cristóbal Aliaga Márquez (1920-1997), en Tabernas o Amador Abadía Mañón, en Vélez Rubio.

En todas ellas se recibieron los primeros frascos de la mezcla de alcanfor, mentol y aceite de eucalipto que aliviaba los padecimientos nocturnos de los chiquillos cuando la tos se colaba por los pasillos de las casas. Y ahí aparecía, en las tibias manos maternas, el frasquito azul de las emergencias; parecía un amuleto, una pócima mágica. Mientras aseguraban que aquello era mano de santo, lo destapan con gesto solemne; de inmediato, el aire del dormitorio se impregnaba de un olor fuerte, penetrante. Y, entonces, comenzaba el ritual del Vicks. La pomada se frotaba por el pechillo y la espalda infantil trazando dibujos lentos y constantes; era como, si además de aliviar, el masaje transmitiera cariño y protección. El frío medicinal de aquel remedio, en contacto con la piel, daba paso al calor de las yemas de los dedos y a un escozor mentolado que relajaba.

Algunas veces extendían un poco de aquel remedio por la nariz para que respirásemos mejor, provocando su fragancia un suave picor y risas, como si te hicieran cosquillas. Luego, abrochaban el pijama del enfermito hasta el cuello para que el remedio no se escapara y lo tapaban con las sábanas y las mantas para que el sudor culminara la faena.

Aquel ceremonial del Vicks era más un gesto de cuidado, de cariño y de amparo que un remedio farmacéutico. Un conjuro de amor envuelto en mentol. Pero funcionaba. Que se lo digan, si no, a los futbolistas del Real Madrid de ahora que, según dicen, a mitad de partido les dan una buena refriega en el pecho para que respiren mejor… «extra rápidamente».