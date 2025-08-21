Vicente Martínez, un pregonero 'influencer' para 2025

IDEAL Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 21:26 Comenta Compartir

El pistoletazo de salida para la Feria de Almería de 2025 lo dará Vicente Martínez Segovia, una figura muy conocida en las redes sociales por 'Almería Postureo' y conocido por sus seguidores con el nombre de 'Señor Langostino'. Su nombramiento como pregonero rompe con la tradición, ya que el Ayuntamiento ha optado por una estrategia innovadora para promover las fiestas a través del mundo digital, donde Martínez goza de una gran popularidad con más de 260.000 seguidores. Su elección, impulsada por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, busca potenciar la promoción de la feria a través de los canales digitales, donde Martínez cuenta con más de 260.000 seguidores.

Este año, el pregón romperá con la tradición y se pronunciará por primera vez en el Recinto Ferial, coincidiendo con el encendido oficial de la iluminación. Esta novedad permitirá que más personas puedan asistir y disfrutar del discurso en un ambiente festivo, justo antes del inicio de las celebraciones. La decisión del consistorio de nombrar a un creador de contenido como pregonero refleja un cambio estratégico, buscando acercar la fiesta a un público más joven y utilizar las redes sociales como una potente herramienta de promoción para la ciudad y su feria. La alcaldesa ha señalado que la elección de Martínez es una apuesta por «reforzar la promoción de la Feria en redes», ya que el evento «está cobrando cada vez más importancia en las redes sociales».

Vicente Martínez es un creador de contenido con una gran presencia en las redes sociales, donde se ha ganado el cariño del público bajo los apodos de «Almería Postureo» y «Señor Langostino». Su perfil en estas plataformas, con más de 260.000 seguidores, ha sido clave para su elección, ya que el Ayuntamiento busca una mayor promoción de la feria a través de los canales digitales. Su designación refleja un cambio en la estrategia de comunicación de la Feria, orientándose hacia un público más joven y digital a través de una figura muy reconocida en las redes sociales de la provincia.

Honor y pellizco en el pecho

Queridos 'sæcios' y queridas 'sæcias'. Antes de nada… permitidme que respire hondo. Porque no todos los días se tiene el honor y el pellizco en el pecho de ser el pregonero de la Feria de tu tierra. ¡De mi tierra!

Gracias, de corazón, al Ayuntamiento de Almería, a los que pensaron en mí, y a todos los que esta noche me acompañáis con las ganas, el arte y el alma abierta para celebrar lo que somos: almerienses con todas las letras. Ser pregonero de esta feria es mucho más que un micrófono y un escenario. Es un privilegio. Un orgullo. Una de esas cosas que uno guarda para siempre, como una foto antigua o como el olor a mar cuando vuelves de fuera. Almería es un paraíso se mire por donde se mire. Esta feria no es una fiesta cualquiera

Es la explosión de nuestra alegría, el reflejo del carácter de esta tierra que,aunque seca por fuera, rebosa vida por dentro.

Es nuestra forma de decir «estamos aquí» con fuerza, con luz, con sabor, y con nuestro acento propio. Es en las calles del centro donde se mezclan generaciones, donde se baila sin conocer al de al lado, donde se brinda por lo bueno y se olvida lo malo.

Es en la feria donde Almería se abraza entera, desde el que nació en el sitio más recóndito hasta el que viene de fuera y ya no quiere irse.

Gracias, Almería, por enseñarme desde chico que la alegría se reparte, que la feria se disfruta y que los recuerdos más bonitos se hacen con la gente que se ríe contigo. Hoy, brindo con vosotros, no como pregonero… sino como uno más. ¡Viva la Feria! ¡Viva la Virgen del Mar! Y ¡que viva Almería siempre!