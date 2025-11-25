Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017

Las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) en la segunda fase de las presuntas 'mordidas' en los contratos de obras públicas por parte de ... la Diputación Provincial tienen su punto de partida en el año 2016. El juez da cuenta, en el auto de registro, de la existencia de viajes conjuntos que hicieron Javier Aureliano García y Óscar Liria hace casi una década. Los destinos elegidos fueron Ibiza y Madrid. El primero de ellos, por partida doble.

El documento expone que, en cada uno de los itinerarios escogidos por Liria (entonces diputado de Fomento) y García (vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Presidencia, Hacienda, Turismo y Empleo), «no existían apuntes bancarios» en las cuentas personales y, que, además, utilizaban en sus conversaciones una «terminología propia del manejo del dinero en efectivo».

Perciben que los viajes eran «de coste elevado», los políticos almerienses viajaban sin escatimar y todo ello estaba respaldado por «dinero en efectivo». El juez da cuenta además, de las fechas en las que ocurrían este tipo de actividades de ocio, que, según las conversaciones intervenidas, ocurrían en «fechas cercanas» a la presunta «actividad delictiva de adjudicación de contratos públicos de obras menores de forma fraudulenta a cambio de un beneficio económico ilícito».

Así, los agentes de la UCO habrían comprobado que los populares, en medio de las salidas «de lujo» y sufragada con «dinero en efectivo» se habrían producido durante el mandato de Gabriel Amat en la Institución provincial.