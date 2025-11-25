Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Óscar Liria y Javier Aureliano García tras aprobar el 'Programa Acelera', en 2020. R. I.

Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017

Las escapadas de Liria y García ocurrían en «fechas cercanas» a la presunta «actividad delictiva de adjudicación de contratos públicos de obras menores de forma fraudulenta a cambio de un beneficio económico ilícito»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

Las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) en la segunda fase de las presuntas 'mordidas' en los contratos de obras públicas por parte de ... la Diputación Provincial tienen su punto de partida en el año 2016. El juez da cuenta, en el auto de registro, de la existencia de viajes conjuntos que hicieron Javier Aureliano García y Óscar Liria hace casi una década. Los destinos elegidos fueron Ibiza y Madrid. El primero de ellos, por partida doble.

