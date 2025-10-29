Un «vertedero» entre viviendas: «Nadie hace nada»

«Llevamos meses pidiendo que limpien, que arreglen los contenedores, que retiren la basura, pero nadie hace nada», resume una vecina de la calle Poesía ... de El Alquián, que dice sentirse «impotente» al ver cómo la zona «se ha convertido en un vertedero en mitad de un barrio lleno de viviendas». El Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado que la «indignación es el sentimiento general» entre los residentes de esta vía, zona rodeada de viviendas por la que diariamente transitan decenas de vecinos, entre ellos muchos niños porque es su paso para ir al colegio.

Asegura el PSOE que los testimonios de los vecinos «son demoledores» y que presentan quejas como que «los contenedores no funcionan, las basuras se acumulan, los solares están llenos de escombros, plásticos y restos, y nadie del Ayuntamiento se ha acercado a comprobar la situación».

«Aquí pasan niños, personas mayores y gente con mascotas; es una vergüenza cómo está todo», lamenta otra vecina, que manifiesta haber puesto múltiples incidencias en la aplicación municipal «sin obtener respuesta, solo fotos en negro del antes y el después como si lo hubiesen arreglado».

Desde el PSOE, su portavoz municipal, Fátima Herrera, ha denunciado «la desidia con la que el equipo de gobierno del PP trata a los barrios de Almería, especialmente los que no salen en la foto». «Mientras la alcaldesa gasta cientos de miles de euros en marketing y postureo, los vecinos de El Alquián tienen que convivir con basuras, ratas y escombros junto a sus casas», ha lamentado Herrera, quien recuerda que El Alquián es uno de los barrios donde la basura va a subir el doble de lo que se paga actualmente en 2026.

La portavoz socialista considera «inaceptable» que una zona residencial «donde viven familias, niños y personas mayores, presente un estado de insalubridad tan evidente y prolongado».

«Esto no es un problema puntual ni culpa de los vecinos; es el resultado de años de abandono y de un Ayuntamiento que no cumple con su obligación básica: mantener limpia y segura la ciudad», ha recalcado.

Los vecinos aseguran que ya no pueden ni tirar la basura con normalidad porque los contenedores están rotos o rodeados de montones de desperdicios. «Pagamos nuestros impuestos, igual que el resto, pero aquí no se ve la limpieza ni la mejora por ningún lado», dice otra residente, que denuncia la presencia de «ratas, cucarachas, incluso culebras y alacranes entrando en las casas», trasladan.

Herrera ha exigido por escrito al Ayuntamiento «una limpieza urgente, la reparación y sustitución inmediata de los contenedores, la retirada de escombros y el control de plagas en la zona». Además, ha pedido que «la alcaldesa deje su despacho y se acerque a escuchar a los vecinos, para entender lo que significa vivir cada día en un entorno abandonado».

«Una alcaldesa que permite que sus vecinos vivan rodeados de basura, con ratas en sus casas y calles convertidas en vertederos, es una alcaldesa que ha roto el vínculo más básico entre una institución y su gente: la confianza», ha lamentado la portavoz socialista para añadir que «cuando las familias se sienten frustradas, impotentes y desesperadas porque nadie les escucha, es que algo muy profundo está fallando«.

«No se trata solo de limpieza, sino de respeto y de empatía. Gobernar es cuidar, y quien no cuida a su gente, quien deja que barrios enteros se degraden mientras presume de gestión, demuestra que ha perdido el pulso de la ciudad y el sentido de lo público», ha concluido.