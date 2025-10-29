Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Residuos acumulados junto a la calle Poesía, en El Alquián. R. I.

Un «vertedero» entre viviendas: «Nadie hace nada»

Vecinos de la calle Poesía de El Alquián denuncian la acumulación de basuras en la zona, que han solicitado limpiar en numerosas ocasiones

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:20

«Llevamos meses pidiendo que limpien, que arreglen los contenedores, que retiren la basura, pero nadie hace nada», resume una vecina de la calle Poesía ... de El Alquián, que dice sentirse «impotente» al ver cómo la zona «se ha convertido en un vertedero en mitad de un barrio lleno de viviendas». El Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado que la «indignación es el sentimiento general» entre los residentes de esta vía, zona rodeada de viviendas por la que diariamente transitan decenas de vecinos, entre ellos muchos niños porque es su paso para ir al colegio.

