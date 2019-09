¿Qué es la prisión permanente revisable? La pena a la que está abocada Quezada AGENCIAS La autora confesa del crimen de Gabriel ha sido considerada como culpable de asesinato con alevosía, delito por el que las tres partes personadas en la causa, incluso la propia defensa de Quezada, han solicitado que se aplique la máxima pena existente en el Código Penal español MIGUEL CÁRCELES Y ALICIA AMATE Almería Jueves, 19 septiembre 2019, 20:18

Es una versión hispánica, algo suavizada, de la cadena perpetua: una fórmula que permitió encajar la pretensión de los legisladores de mantener a un criminal en prisión cuando se considere que aún no está rehabilitado sin contravenir la Constitución Española, que encarrila los centros penitenciarios hacia una visión correccional. La prisión permanente revisable, máxima condena posible según el Código Penal español, entró en vigor el 1 de julio de 2015 después de que se aprobase en las Cortes Generales una modificación del Código Penal que salió adelante con el único apoyo parlamentario del Partido Popular, que gobernaba entonces con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas.

Según contiene el preámbulo de la ley que la alumbró, una reforma del catálogo penal español, esta nueva herramienta se introduce en el corpus legal «siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo» con la finalidad de aplicarse «para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido». La prisión permanente puede ser impuesta «únicamente» en supuestos de «excepcional gravedad», indica la propia ley en referencia a asesinatos especialmente graves, el potencial homicidio del Jefe del Estado o de su heredero o de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

Presente en otros países

Esta pena de prisión sin plazo determinado pasó el corte del Consejo de Estado y es de aplicación en otros países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia, Finlandia, Suecia u Holanda. Sin embargo, hay grandes diferencias en la aplicación por países. En España, la revisión de la aplicación de la pena y su posible suspensión para las personas que hayan demostrado su rehabilitación en el presidio varía en función del delito pero nunca baja de los 25 años de cumplimiento efectivo de internamiento. En Alemania es en un plazo muy inferior, de 15 años; de 18 en Francia (22 en el caso de reincidentes).

Sin embargo el apoyo de este organismo consultivo no evitó que la oposición, liderada por PSOE y Unidas Podemos con grupos políticos minoritarios recurriese al Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y que aún no ha dictaminado al respecto. La prisión permanente revisable es, no obstante, una cuestión muy controvertida. El PNV consiguió el apoyo de PSOE y Unidas Podemos a una iniciativa legislativa para su derogación. Ciudadanos, por su parte, se ha balanceado en esta cuestión y ha pasado de estar en contra a pedir incluso la ampliación de delitos que pudieran ser penados con ella.

¿Primera mujer de España?

Ana Julia Quezada aún no ha sido condenada a esta pena máxima. Una vez que el jurado la ha considerado culpable de la muerte de Gabriel Cruz en la modalidad de asesinato -debido a las deliberaciones sobre los hechos concretos que considera probados en el caso de la muerte del menor- la magistrada Alejandra Dodero deberá ser quien aplique el Código Penal y dicte sentencia.

Es cuestión de días que se dirima si Ana Julia Quezada es la primera mujer de España y la segunda persona de Almería a la que se le aplica esta pena. El primer penado en Almería fue para Francisco Salvador S. G., el asesino de la joven canjilona Antonia en Huércal de Almería. En ese caso, el ahora abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel, fue quien ejerció la acusación particular. Era el primer caso de violencia machista en el que se aplicaba la pena máxima en todo el país después de un crimen atroz. El caso consternó a todo el país por las circunstancias en las que se produjo y la gran violencia ejercida por el autor del crimen.