La acusación particular, satisfecha y agradecida por «la sensibilidad» del jurado AGENCIAS El abogado de la familia de Gabriel Cruz remarca que su relato de los hechos «ha primado» en el veredicto a pesar de los «problemas de más» experimentados durante el juicio ALICIA AMATE Y MIGUEL CÁRCELES Jueves, 19 septiembre 2019, 21:53

Es prisión permanente revisable «sí o sí», ha aclarado el representante legal de la familia de Gabriel Cruz instantes después de conocer el veredicto del jurado popular, que ha considerado a Ana Julia Quezada culpable de los cinco hechos delictivos de los que estaba acusada, dos de ellos -los relativos a la integridad moral de los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez- únicamente presentados por la acusación particular.

Francisco Torres, interrumpido por los gritos de los viandantes que manifestaba a viva voz su conformidad con el resultado de la deliberación conocida esta tarde, ha declarado sentirse «satisfecho» por el resultado de una votación que «prácticamente» ha dado a la acusación particular «la razón en el tipo de alevosía» de la que acusaban a Quezada.

El letrado, en este marco, ha referido también las «dificultades» que, a su juicio, han experimentado durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Almería desde el pasado lunes día 9. Unos «problemas de más», a su juicio, que les han hecho verse «absolutamente solos» en ciertas ocasiones.

Una afirmación, la del abogado, relacionada más que posiblemente con las diferencias, claramente puestas de manifiesto durante el acto de juicio, con la representante del Ministerio Fiscal, Elena Fernández, en torno a los hechos delictivos imputados a la dominicana, expareja del padre de su víctima.

Vídeo. El jurado popular declara culpable a Ana Julia Quezada. / ATLAS

«Nos dan la razón en los delitos contra la integridad moral que la fiscal decía que 'no podía inventar delitos'», ha remarcado Torres, al tiempo que ha puesto en valor cómo su relato «ha primado» a la hora del veredicto que, no obstante, no ha recogido el agravante de ensañamiento presentado que ha tratado de defender durante todo el procedimiento la acusación. Un hecho que, ha dicho, no le «ha sorprendido»» y sobre el que ha preferido no ahondar.

Finalmente, ha agradecido y felicitado al jurado por «un buen trabajo» así como por la «sensibilidad» mostrada al tratar este asunto y «el profundo estudio» realizado de los hechos para justificar todas sus conclusiones. «La unanimidad es señal de que se ha debatido y han estado de acuerdo todos», ha argumentado el letrado antes de marcharse del Palacio de Justicia, donde decenas de personas -además de medios de comunicación- aguardaban el resultado del veredicto que ha sido seguido, en directo, en todo el país.