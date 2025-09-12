Verdiblanca invita a los almerienses con discapacidad a inscribirse en 'Ecoturismo' La entidad organiza con Diputación un viaje a Valencia para visitar los lugares más emblemáticos

A. M. Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:22

El Oceanografic, el Biopark, el Museo de las Fallas o los arrozales valencianos son solo algunos de los lugares más destacados que va a visitar el grupo de ecoturistas que irán este mes a la Comunidad de Valencia de la mano de Verdiblanca con apoyo de la Diputación almeriense. Cualquier persona con discapacidad que desee vivir esta experiencia de contacto con la naturaleza tiene de plazo hasta el próximo martes 16 de septiembre para inscribirse en las XIII Jornadas de Ecoturismo.

Desde el 22 al 27 de septiembre, fiel a la cita con la época estival, Verdiblanca va a desarrollar la décimo tercera edición de las Jornadas de Vacaciones para Personas con Diversidad Funcional 'Ecoturismo Activo', un programa que, con subvención de la Diputación Provincial de Almería, se desarrollará este año en Valencia.

El espíritu de esta consolidada iniciativa sigue siendo el mismo: el respeto al medio ambiente, el compañerismo, la diversión, el aprendizaje, la convivencia, la inclusión y el respiro familiar para personas cuidadoras y las que conviven con personas dependientes.

El programa ofrece a cualquier persona con discapacidad la posibilidad no solo de poder disfrutar de un viaje didáctico, lúdico y divertido, sino que a la vez fomenta valores sociales, relacionales y motivacionales. Se trata de una iniciativa enriquecedora desde lo emocional a lo personal, trabajando siempre desde lo grupal e inclusivo, con personal técnico y voluntario para atender a cualquiera de las personas participantes, que contarán con vehículo adaptado a movilidad reducida y unas instalaciones hoteleras accesibles en plena capital valenciana con pensión completa.

'Ecoturismo activo' está destinado a personas mayores de 18 años que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. El plazo de entrega de la inscripción finalizará el próximo martes, 16 de septiembre, hasta completar aforo y se valorará especialmente la situación socioeconómica, grado de dependencia y el respiro familiar necesario entre las solicitudes presentadas.

Se puede solicitar más información sobre el programa de actividades llamando al teléfono 950 22 10 00 (extensión 1) o a través del correo electrónico social@verdiblanca.com