La luna tendrá color rojizo que hará aún más llamativo este fenómeno astronómico.

Cómo se verá el eclipse total de Luna del 7 de septiembre desde Almería

Al adoptar un tono rojizo se le denomina 'Luna de Sangre' y comenzará a partir de las siete y media de la tarde

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:08

La noche del domingo 7 de septiembre de 2025, los cielos de Almería serán testigos de un eclipse lunar total, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Durante la fase de totalidad, la Luna adoptará un tono rojizo, lo que se conoce popularmente como 'Luna de Sangre', visible claramente a simple vista, sin necesidad de instrumentos ni protección ocular especial.

En Almería, la Luna saldrá por el horizonte ya inmersa en la fase total del eclipse, por lo que los observadores comenzarán a disfrutar del fenómeno ya con ese tono rojo característico. Este evento es especialmente impactante, ya que se verá una Luna roja emerger lentamente.

Horarios clave desde Almería

Según los registros más recientes, estos son los momentos destacados del eclipse en Almería. El inicio del eclipse parcial será a las 18:27, mientras que el comienzo del eclipse total será a las 19:31, con un pico de máximo eclipse a las 20:11 hora peninsular. El final de este fenómeno en fase de eclipse total está previsto para las 20:53, mientras que el fin del eclipse parcial se prevé para las 21:56 horas. Es decir, quienes observen desde Almería podrán disfrutar de más de tres horas del eclipse, incluyendo gran parte de la fase total.

Dicho de otra forma, la fase total del eclipse durará aproximadamente 1 hora y 22 minutos, en consonancia con los cálculos científicos. Mundialmente, el fenómeno será visible, más allá de Almería, en Europa, África, Asia, Oceanía y el este de Sudamérica. En nuestro país, la visibilidad es favorable. A excepción del oeste de Galicia y las Islas Canarias, donde el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna, la mayoría del país, incluida Almería, podrá verlo completo en sus fases finales.

Este eclipse es completamente seguro para observar a simple vista y no requiere aparatos de ampliación como telescopios. Eso sí, elegir un lugar con horizonte este despejado, lejos de obstáculos como árboles, palmeras o edificios y con baja contaminación lumínica, permitirá apreciar mejor el efecto de la Luna roja en ascenso.

Almería vivirá tres eclipses entre 2026 y 2028

Los fenómenos de este tipo despiertan una gran expectación y por eso muchos esperan con impaciencia los que tendrán lugar durante tres años consecutivos a partir de 2026. Será histórico, dicen los expertos, porque entre el año que viene y 2028, la provincia será testigo de tres eclipses solares, uno cada año, que marcarán una época para los amantes de la astronomía y para cualquiera que levante la vista al cielo.

El primero será un eclipse parcial, el segundo un eclipse total que situará a Almería en el mapa mundial de la observación solar, y el tercero un eclipse anular, es decir, con un anillo de fuego flotando en el horizonte, por el efecto que dejará la luna al situarse en la trayectoria del sol, pero no cubrirlo completamente.

El punto de partida llegará en menos de un año, el 12 de agosto de 2026, cuando el norte de España será atravesado por un eclipse total. En Almería no se podrá ver en su totalidad, pero eso no significa que el fenómeno pase desapercibido. Todo lo contrario: más del 90% del disco solar quedará cubierto en la provincia, creando un ambiente de penumbra repentina.

Pero el verdadero momento estelar llegará justo un año después. El 2 de agosto de 2027, Almería entrará de lleno en un eclipse solar. Durante más de seis minutos, que es una duración larga para estos fenómenos, el Sol desaparecerá por completo tras la silueta de la Luna, sumiendo el día en una oscuridad momentánea que, todo indica que no se repetirá en muchas generaciones.

Como si de una saga cinematográfica se tratara, la trilogía se cerrará el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular. En esta ocasión, la Luna se alineará con el Sol, pero no lo cubrirá completamente debido a su mayor distancia con respecto a la Tierra. El resultado será un 'anillo de fuego' que atravesará el cielo como una sortija incandescente. En Almería, este eclipse será visible de forma parcial, pero también ofrecerá imágenes espectaculares.

