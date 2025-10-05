Veinticinco años de amor a la Virgen de los Desamparados El periodista Cristóbal Cervantes pronuncia la exaltación en un emotivo acto acompañado de música, arte y memoria

Almería Domingo, 5 de octubre 2025

La Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión en su Tercera Caída y María Santísima de los Desamparados vivió en la tarde de ayer, sábado, un acontecimiento histórico con la exaltación a su Titular mariana en el Teatro Apolo.

El acto fue conducido en primer lugar por la periodista almeriense Verónica Ruiz Gándara, responsable de informativos de Cope Almería, quien realizó la presentación del evento con cercanía y solemnidad. Posteriormente, el presidente de la Asociación de la Prensa, José Manuel Bretones, fue el encargado de presentar al exaltador, destacando el buen hacer y la brillante trayectoria de Cristóbal Cervantes en el ámbito de la escritura y la comunicación.

Cervantes articuló su exaltación en torno a cuatro pilares fundamentales: la Virgen de los Desamparados, sus veinticinco años de presencia en Almería, Santa Teresa y la parroquia que lleva su nombre, así como la figura del imaginero Luis Álvarez Duarte, autor de la venerada talla.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la lectura de una carta escrita por el propio Álvarez Duarte, ya fallecido, junto a su esposa Nani, dirigida a la Virgen de los Desamparados. En sus palabras, la pareja pedía que se cuidase a la Virgen como una joya preciosa y que los devotos se detuviesen a contemplar su rostro, sus ojos y su boca, portadores de un mensaje eterno. Duarte recordaba también la ilusión con la que la talló y la alegría de verla cumplir 25 años reinando en Almería.

La exaltación se enriqueció además con la participación de hermanos de Pasión. Francisco Javier Orts López-Gay, que con tan solo diez años estuvo presente en el taller de Álvarez Duarte durante la hechura de la imagen, compartió con emoción un trozo de la madera original sobrante de aquella talla. Por su parte, Javier Caballero Ventura, de 23 años, manifestó su pasión hacia la Virgen de los Desamparados y explicó la labor del grupo joven de la Hermandad que dirige, encargado de preparar la ornamentación de las calles por donde discurrirá la procesión extraordinaria.

El arte se hizo presente en el escenario de la mano de José Tomás Pérez Indiano, quien realizó en directo una pintura del rostro de la Virgen, obra que será sorteada próximamente en beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad.

La música puso el broche final gracias al grupo Sifer Music, que acompañó con sus notas distintos momentos de la exaltación y ofreció, con solemnidad y ternura, un «Cumpleaños Feliz» en honor a los 25 años de María Santísima de los Desamparados en Almería.

Fue, en definitiva, una exaltación en la que la palabra, la memoria, el arte y la música se unieron para rendir homenaje a la Virgen de los Desamparados, que continúa reinando en el corazón de su barrio y de toda Almería.