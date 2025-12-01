Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Veinte actividades y 68 entidades celebrarán el Día de la Discapacidad en Almería

La IX Gala de la Discapacidad, que reunirá a Astea, Asalsido, Altea, Anda, Aspaym, CEEE Princesa Sofía, ONCE y Espacio Vida, será el 10 de diciembre, en el Maestro Padilla

Bernardo Abril

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:46

Comenta

Con el propósito de seguir avanzando en el compromiso «firme y sostenido de este Ayuntamiento para construir una Almería más accesible, más diversa y más ... inclusiva», el área de Familia, Inclusión e Igualdad ha preparado un amplio programa para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y lo hará, como ha explicado la concejala Paola Laynez, «implicando a 68 entidades, entre asociaciones, entidades y centros escolares».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Muere el conductor del trailer accidentado tras chocar con un camión en la A-7 a su paso por Sorbas
  3. 3 Más de 400 personas juran bandera en El Parador en un acto de compromiso con España
  4. 4 El Ejido albergará una Biblioteca Central próxima a la Estación de Autobuses
  5. 5

    Sospecha periodística
  6. 6 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  7. 7 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  8. 8 García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería
  9. 9 Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio
  10. 10 La Asociación de la Prensa rechaza la «restricción» a medios al pleno de la Diputación de Almería, este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Veinte actividades y 68 entidades celebrarán el Día de la Discapacidad en Almería

Veinte actividades y 68 entidades celebrarán el Día de la Discapacidad en Almería