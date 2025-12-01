Veinte actividades y 68 entidades celebrarán el Día de la Discapacidad en Almería

Con el propósito de seguir avanzando en el compromiso «firme y sostenido de este Ayuntamiento para construir una Almería más accesible, más diversa y más ... inclusiva», el área de Familia, Inclusión e Igualdad ha preparado un amplio programa para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y lo hará, como ha explicado la concejala Paola Laynez, «implicando a 68 entidades, entre asociaciones, entidades y centros escolares».

Paola Laynez ha asegurado que «durante estas semanas, el Espacio Alma volverá a convertirse en el corazón de la participación social, con una programación amplia, variada y diseñada junto a las entidades del sector, que son verdaderas protagonistas y motor de cambio en nuestra ciudad». Y es que, habrá actos para todos los segmentos de la población, tal y como se visualiza en los 28 mupis de información municipal repartidos por toda la ciudad.

Las primeras cinco actividades ya se han desarrollado: una masterclass impartida por Eva Libertad, directora del premiado cortometraje Sorda; un taller de risoterapia, de la mano del Teléfono de la Esperanza; una conferencia organizada por ALAL, centrada en la importancia del riñón en el Lupus; el documental 'Concha Robles: El precio de la libertad', proyectado con intérprete de lengua de signos; y un taller sobre empleabilidad, organizado por AEMA, destinado a mejorar herramientas profesionales, aprender a elaborar un currículum eficaz y adquirir habilidades para afrontar procesos de selección.

También se ha celebrado el videofórum '4000 silencios – 1000 kilómetros', centrado en la prevención del suicidio, con la asistencia de Fermín Aguilera y la participación de diferentes centros educativos, además de un café-tertulia con la Asociación El Timón para conversar sobre salud mental, experiencias de vida y estrategias de apoyo comunitario.

Este lunes, se ha celebrado, asimismo, en el espacio Alma, el curso 'Natación y discapacidad. Mujeres que inspiran', una mesa de experiencias con deportistas como Lucía Carballo, María del Pilar Manrique, Victoria María Martín y Anastasiia Mykhailuik. Mujeres que demuestran que el deporte adaptado es una herramienta de empoderamiento y superación y cuyo acto ha contado con la colaboración de entidades claves como Depoadapt Almería, Galo Sport y la Escuela de Natación Adaptada Aguadulce Swim.

Uno de los momentos más esperados será, este martes, la III Jornada de Puertas Abiertas, desde las 9.45 horas, en el Espacio Alma, que reunirá a más de 800 escolares de diferentes centros escolares. Se realizará, además, una Feria de Asociaciones con más de treinta entidades del ámbito social y sanitario. «Quiero agradecer especialmente la implicación del alumnado del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Almería, y de su profesor Jesús Muyor, que participa activamente en el desarrollo de la misma mediante Talleres inclusivos», ha declarado la concejala de Inclusión.

El jueves 4 de diciembre, el programa 'Como Alfredo por su casa', de Interalmería Televisión, dedicará una emisión especial a la discapacidad en Almería. Será a las 18 horas, en el Espacio Alma. Y, dentro de la programación del Mes de la Discapacidad, se volverá a disfrutar de 'Ritmos que unen', con sesiones infantiles y adultas donde la música y el movimiento sirven como lenguajes universales para la cooperación y la convivencia, el 5 de diciembre a las 11 horas.

Este año, se inaugurará el primer Torneo de Ping Pong del Espacio Alma, con categorías senior y junior. Una actividad pensada para fortalecer vínculos entre asociaciones, promover hábitos saludables y, por supuesto, disfrutar en comunidad. Será el martes 9 de diciembre, a las 10 horas.

La gran apuesta será, no obstante, la IX Gala de la Discapacidad, que reunirá a Astea, Asalsido, Altea, Anda, Aspaym, CEEE Princesa Sofía, ONCE y Espacio Vida, que ofrecerán presentaciones y actuaciones que pondrán en valor su trabajo y su enorme talento. Será el 10 de diciembre, a las 17.30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla.

En ella participará el compositor David Miralles, junto a la coral 'Un Nuevo Amanecer. También tendrá lugar la presentación de la IX Edición de los Premios Gallo Pedro y la proyección del cortometraje ganador del Festival Inclusivo de Cortometrajes, que organiza Verdiblanca.

El 11 de diciembre, a las 17 horas, se celebrará 'Tarde con Alma', una iniciativa nueva que acercará la inclusión a la infancia a través de cuentacuentos, juegos musicales y dinámicas cooperativas. Una tarde para aprender disfrutando y para sembrar valores de respeto y diversidad desde edades tempranas.

El 12 de diciembre, a las 16 horas, Altea Autismo impartirá un taller de cocina con plazas muy limitadas, pensado para que los menores exploren la creatividad y la autonomía en un entorno adaptado y seguro. Ese día, a las 17 horas, será también el Torneo de Ping Pong Infantil.