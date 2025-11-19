Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes

El exvicepresidente Óscar Liria, junto a su tío, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, detenido el pasado lunes.

La operación policial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la que explotó el 'Caso Mascarillas', el primero que se detectó en España sobre adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo de la covid-19, se inició en junio de 2021. Dinero en sobres y bolsas de plástico marcaron la primera jornada de la intervención, el día 15 de ese mes, en las viviendas de los primeros investigados: Óscar Liria y su primo R. S. L.

A primeras horas, los agentes actuaron bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La primera fase del Caso Mascarillas se había iniciado, no en vano, a raíz de una operación contra el narcotráfico en Cataluña en la que Kilian López, primo del primo de Liria, estaba siendo investigado. Y, en apenas tres horas, según el sumario de las indagaciones judiciales, se sucedieron las detenciones del exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y uno de los hombres fuertes del Partido Popular de Almería hasta entonces, así como la de su familiar.

Tuvieron lugar en Huércal-Overa y Fines, respectivamente, a unos 30 kilómetros de distancia un municipio del otro. Los motivos: ser presuntos autores de los delitos de cohecho, fraude y blanqueo de capitales.

En la vivienda de Liria, los agentes localizaron un total de 26.250 euros en efectivo repartidos en varios lugares del domicilio. Estaban distribuidos en sobres: uno con 8.000 euros, otro con 7.800 y un tercero con 6.300. En el bolsillo de una chaqueta hallaron también 1.600 euros, además de otros 2.550 repartidos en diversas prendas de vestir.

La posesión de este dinero en efectivo concordaba, para los investigadores, con los elementos probatorios del supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario, y no, con el desempeño de su función pública y un salario tasado y público de aproximadamente unos 3.500 euros mensuales, como así trasladaría el propio representante provincia en su declaración ante el juzgado, en Barcelona, horas después de su arresto.

La investigación determinó que Kilian López, administrador de la empresa adjudicataria del contrato de las mascarillas, le habría realizado pagos por valor de 20.000 y 12.000 euros en sendas entregas personalmente, y de entre 3.000 y 4.000 euros a través de un familiar.

En Fines, los agentes localizaron en torno a las 10.20 horas de esa misma mañana un Mercedes ML estacionado en la puerta de la vivienda del familiar de Óscar Liria en el que introducía un bulto en el asiento trasero del vehículo y, tras regresar al domicilio, volvía a salir acompañado del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, detenido también este pasado lunes en la segunda fase del Caso Mascarillas.

Ambos se subieron al coche y, tras su puesta en marcha, la Guardia Civil le daría el alto. Al inspeccionar el interior del vehículo, los agentes localizaron una bolsa de plástico transparente y negra con cremallera que contenía una caja de cartón con un total de 119.950 euros. Procedieron en ese momento a su detención y le intervinieron otros 995 euros más en efectivo que portaba en el bolsillo de su pantalón.

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, quedaría en ese momento en libertad.

Durante la misma jornada, en torno a las 16.21 horas, los efectivos de la UCO entraron también en el domicilio de los padres de Liria, en Fines, donde encontraron varios sobres con dinero en efectivo, con cantidades de 8.500,10.000 y 11.000 euros, además de un cuarto con el nombre de una testigo, que incluía 2.200 euros y que arrojaba un total de 31.700 euros en billetes de 50, 100 y 200 euros.

La Policía Judicial de la Guardia Civil requisó en ambas intervenciones un total de 178.895 euros en efectivo.

Además, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechaban, según el informe de la operación policial, que Óscar Liria había adquirido, al menos, dos vehículos de alta gama con el dinero procedente de las presuntas 'mordidas' del contrato adjudicado por algo más de dos millones de euros investigado en el Caso Mascarillas que habría entregado a su novia y a su padre.

El principal acusado de esta presunta trama habría comprado dos coches de la marca BMW, cuyo precio no trascendió en su día, a través de dos empresas pantalla ubicadas en Fines, su localidad natal, cuyo administrador era el primo de Liria.

