Vecinos de Regiones piden más atención a su barrio: «Pagamos impuestos como todos» Destacan el abandono del parque junto a la Carretera de Níjar y la falta de limpieza, mientras, dicen, otras áreas de la ciudad reciben más cuidados

Los vecinos del barrio de Regiones han alzado la voz para reclamar un mayor cuidado de los espacios públicos de la zona, demandando una mayor limpieza y especialmente el cuidado del pequeño parque situado justo debajo del colegio Diocesano San Ildefonso y junto a la Estación de Servicio de Cepsa en la Carretera de Níjar. Según denuncian, este espacio verde lleva décadas sin recibir una atención adecuada.

«Llevo 30 años viviendo aquí y nunca lo he visto cuidado», asegura un vecino del barrio, que lamenta la falta de mantenimiento de este pequeño jardín en contraste con los que se encuentran frente al propio colegio, que sí reciben un tratamiento más regular, según indica.

El barrio de Regiones es una de las áreas residenciales históricas de la capital almeriense, caracterizado por sus calles tranquilas. Es una zona popular con una fuerte identidad vecinal, donde conviven familias de toda la vida con nuevos residentes.

A la situación del parque se suma el malestar por la limpieza de las calles. Los vecinos denuncian que por la zona apenas pasan barrenderos y que la barredora mecánica aparece solo de forma puntual, «limpiando poco» y sin llegar a dejar las calles en buen estado. «Parece ser que eso solo está reservado para la zona centro», critican, y señalan lo que consideran la desigualdad en el cuidado de los distintos barrios de la ciudad.

«Hagan el favor de no tenernos olvidados»

Los residentes insisten en que cumplen con sus obligaciones fiscales y que, por tanto, merecen los mismos servicios que cualquier otra zona de Almería. «Creo que pagamos religiosamente nuestros impuestos, así que hagan el favor de no tenernos tan olvidados», subraya un vecino, al tiempo que asegura que ya han transmitido su queja en dos ocasiones sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento.

La petición de los vecinos es clara: mayor presencia de los servicios de limpieza y un plan de mantenimiento para el parque y los jardines del entorno, con el objetivo de que el barrio de Regiones deje de ser una zona olvidada en cuanto a conservación urbana.

Por otro lado, el fenómeno de las personas sin hogar también inquieta a los vecinos, que critican la ausencia de planes efectivos para evitar que haya ciudadanos que, por las razones que sea, se vean obligados a vivir en la calle. Esta situación se percibe en el parque junto al colegio Diocesano San Ildefonso, pero no es un caso aislado: se repite en otras zonas de Almería como, por ejemplo, la calle Hermanos Pinzón o el parque frente al supermercado Carrefour.

Los residentes coinciden en señalar que las personas que se instalan en los bancos no suelen ser conflictivas, pero insisten en la necesidad de buscar soluciones para que no se produzcan estas situaciones, que generan problemas de limpieza y salubridad, además de indicar que ninguna persona debería verse obligada a vivir en la calle y que es responsabilidad de las administraciones articular medidas y recursos para ofrecer alternativas.