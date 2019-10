Vecinos de El Puche, hartos de basuras: «Nos tiraron las casas para dejarnos un vertedero»

Han perdido la cuenta de las veces que han tenido que apagar la basura incendiada. «Les prenden fuego todos los días para no tener que llevárselas», denuncia Isabel, una de las vecinas de El Puche que ayer decidieron dar la cara para denunciar la permisividad que existe respecto al mercadillo que cada fin de semana llena de puestos la enorme explanada de la calle Sevillanas, junto al río Andarax. «¡No queremos el mercado! Ya tenemos el de los martes en el Estadio», exclama esta mujer, arropada por decenas de vecinas del barrio.

Están cansadas, dicen, de las consecuencias de que de viernes a domingo vengan vendedores de productos de segunda mano -«de Almería, de Murcia, hasta de Alicante», comentan- y dejen «lleno de basura su barrio». Restos que, además, nadie recoge. «Hay dos limpiadores para cuatro barrios», señala María, quien relata cómo «los mismos que vienen a vender las cosas que se encuentran en los contenedores, luego se ofrecen a limpiar la explanada por dinero», cuando no «meten fuego» a los enormes contenedores llenos de restos, que también se acumulan por todo el terreno que, en parte, debería ser un campo de fútbol abierto. «Mi hija se pinchó con una jeringuilla y tuvimos que ir a Urgencias», lamenta Susana.

Esta inmensa explanada estaba ocupada hace algo menos de una década por viviendas. Fueron derribadas y ahí deberían construirse nuevos bloques. «Queremos que construyan o que vallen esto para que nadie pueda meterse», insiste Yolanda, una joven madre del barrio que, harta de esta situación, grabó un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. «Dicen que es culpa nuestra, pero esta basura no la traemos aquí la gente del barrio. Nos tiraron las casas para dejarnos un vertedero. Aquí vienen a tirar hasta restos de obras».

Hasta ahora no se atrevían a denunciar por miedo a las represalias. «A mi me quemaron el coche», recuerda Yolanda. Explica que, cuando llegan los vendedores, les piden que muevan sus vehículos para instalar sus puestos y, si no lo hacen, «nos dejan atrapados o nos los rompen». «Esos días, aquí no puede entrar una ambulancia ni salir un coche porque está todo lleno de puestos».

Llevan así años, «siete u ocho», pero han decidido organizarse para buscar una solución. En primer lugar, quieren ir a denunciar ante la Policía el estado de la zona y, si es necesario, están dispuestos a evitar que los vendedores entren en la explanada cerrándoles el paso ellos mismos. «Pagamos nuestros impuestos, pagamos la basura pero aquí no limpian», lamentan al tiempo que ponen de manifiesto que tampoco tienen luz de noche, lo que provoca situaciones de peligro «todos los días».