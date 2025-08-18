Vecinos de la plaza José Miguel Naveros reclaman bancos y mejoras en las zonas verdes Denuncian que desde que se retiraron los asientos por los 'botellones' se ha perdido un espacio para el disfrute vecinal

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 18:14 Comenta Compartir

Los parques y zonas verdes cumplen múltiples funciones en la vida urbana: embellecen el entorno y lo hacen más habitable, sirven como lugares de encuentro y convivencia para los vecinos, ofrecen espacios de juego para los niños y áreas de esparcimiento para las mascotas.

En una ciudad como Almería, además, desempeñan un papel fundamental como refugios climáticos, ya que la sombra de su arboleda contribuye a mitigar varios grados el calor sofocante del verano. En ese sentido, la buena conservación de los parques y jardines resulta esencial para que puedan seguir cumpliendo todas estas funciones y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Zona de esparcimiento

Los vecinos de la zona de la plaza José Miguel Naveros, junto al parque de Las Almadrabillas, en Almería capital, muestran su malestar por la falta de mobiliario y de mantenimiento en este espacio. Según relatan, hace años existían bancos bajo los árboles que permitían a los residentes pasar las tardes al fresco.

Sin embargo, los vecinos afirman que el Ayuntamiento decidió retirarlos tras las quejas por la celebración de botellones en la zona. Una medida que, a juicio de algunos vecinos, fue «desproporcionada», ya que dejó a los usuarios sin la posibilidad de utilizar el parque para su función principal: ser un lugar de encuentro, descanso y convivencia.

En la actualidad, quienes quieren disfrutar del frescor de la arboleda se ven obligados a llevar sus propias sillas para improvisar tertulias al aire libre, aseguran algunos vecinos.

Falta de limpieza y conservación

A esta situación se suman las quejas por el estado de conservación del cercano parque de Las Almadrabillas, frente a los edificios Presidente. Allí se encuentra un skatepark, una zona de calistenia, un parque infantil y varias terrazas de cafeterías y bares. Los vecinos consideran que, pese a su potencial, el lugar necesita más papeleras, limpieza regular y una mejor conservación de las zonas ajardinadas.

«Es una de las áreas verdes más concurridas y debería estar mejor cuidada», sostienen, reclamando al Ayuntamiento actuaciones inmediatas para devolver la vitalidad a estos espacios públicos.

Mejoras en otras zonas de la capital

Las quejas vecinales no se limitan a Las Almadrabillas. En la calle Juan Ramón Jiménez, los residentes aseguran que las zonas verdes de su barrio están en un estado de «abandono total». «Nunca hemos visto baldear», denuncian, subrayando que los parques acumulan suciedad, basuras y malos olores, e incluso llegan a detectar excrementos humanos, lo que convierte estos espacios en un problema de salubridad.

Los vecinos lamentan que los servicios municipales se limiten a cambiar las bolsas de las papeleras sin limpiar los suelos ni cuidar el arbolado, con plantas secas y jardines descuidados. Una situación que, aseguran, se repite también en el parque situado frente al supermercado Carrefour, muy próximo a la zona.

«Lugares tan transitados no deberían estar en estas condiciones», concluyen, reclamando una mayor frecuencia de limpieza, mantenimiento del mobiliario y cuidado de las áreas ajardinadas.

Temas

Almería