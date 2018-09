Los vecinos de Pescadería se echan a la calle por los constantes cortes de luz Los vecinos han convocado a la movilización mañana para exigir soluciones a este fenómeno. / M. C. Sólo durante el mes de agosto, una familia contabiliza 15 periodos sin suministro, algunos de más de 20 horas de duración MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Jueves, 13 septiembre 2018, 00:17

Hartos, hastiados, aburridos y enfadados, un grupo de vecinos de Pescadería y La Chanca ha convocado para mañana, 14 de septiembre, a las 20 horas, una manifestación en la Puerta de Purchena para exigir a Endesa y a las administraciones públicas soluciones urgentes y definitivas ante los constantes cortes de suministro eléctrico que padecen en sus viviendas. La movilización recorrerá el Paseo para culminar en la plaza de las Velas -que en este contexto adquiere un significado bien diverso-. «Velas vamos a tener que llevar», decía, con retintín, Carmen Salvador. Ella está ya harta de utilizarlas. De las de cera, no de las de viento. Sólo durante el mes de agosto -ha tenido la paciencia de anotar, día tras día, los cortes y su duración- ha registrado en su vivienda un total de 15 interrupciones de suministro. Algunas de más de 20 horas. Y eso que, durante la Feria, se tomó la licencia de dejar la libreta en el cajón. «A mí no me pueden negar el servicio que pago. A la gente a la que nos afecta estos cortes es a la que sí que pagamos», refiere.

Bolsas de comida han ido directamente del frigorífico al contenedor de la basura tras cortes prolongados de luz. Mientras tanto, en algunas ocasiones ha hecho 'mudanza' de su congelador al de su cuñada, que vive cerca. «Y pese a que casi todos los días he tenido algún corte de luz, en agosto me ha llegado el recibo más alto desde que di de alta la línea eléctrica», afea.

Ayer, un puñado de vecinos contaba sus microhistorias de convivencia obligada con una realidad que se ha extendido en el tiempo y en el espacio y que las administraciones públicas -y Endesa- vinculan con un fenómeno muy concreto: los enganches ilegales para los 'narcopisos'. No lo esconden ni se andan con circunloquios. «Es un problema muy serio y grande», admiten fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería. «No sólo ocurre en Pescadería, también en La Chanca, Los Almendros y El Puche. Y se debe al consumo por los narcopisos», relatan sin ocultar la «preocupación» por la «deriva», «muy seria», que se está produciendo en algunos barrios de la capital.

«La potencia que Endesa tiene instalada en estas zonas duplica la potencia que tienen contratada los vecinos, precisamente con el fin de evitar cortes de suministro. Pero a pesar de esta medida, el problema permanece porque las plantaciones de marihuana que proliferan en estas zonas saturan las redes provocando, no solo los cortes de suministro objeto de las protestas, sino también, y sobre todo, problemas para la seguridad de las personas que viven en los entornos en los que se producen los enganches ilegales», narraban ayer fuentes de la compañía eléctrica.

Endesa es consciente de la situación que padecen los vecinos. No en vano, la problemática recae también directamente sobre ellos: al fin y al cabo los enganches ilegales, que estarían detrás de estos cortes de luz, se producen sobre su red y detraen suministro por el que ellos cobran. Esto es, son también víctimas. Desde hace más de un año, trabajan en colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil. «Solo entre los años 2017 y 2018 se han realizado en la provincia de Almería un total de 21 intervenciones contra el fraude masivo y casi 1.000 cortes [de enganches ilegales], siendo precisamente el barrio de Pescadería el que acumula mayor número de intervenciones y cortes en la provincia», relataban desde Endesa. Concretamente, seis intervenciones -grandes operaciones logísticas en las que intervienen agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y técnicos de Endesa- y 217 supresiones de enganches a la red. Pescadería y El Puche suman el 46,5% de estas actuaciones, directamente relacionadas con los 'narcopisos'. El resto, mucho más habituales pero menos numerosas (los enganches para dar luz a viviendas residenciales) no se contabilizan.

Los vecinos están exasperados. Llevan años -desde 2017- denunciando esta realidad con la que conviven a diario pese a que pagan religiosamente el ya de por sí abultado recibo de la luz. Y aunque tienen este mal servicio, no cuentan con ningún tipo de compensación. Se han reunido con la empresa y con las principales administraciones salvo con el Ayuntamiento. «Le pedimos cita al alcalde en 2017 y aún esperamos», comenta Diego, otro de los vecinos.

El Consistorio, sin embargo, no es ajeno a esta realidad. Está previsto que en pocos días -se está cerrando la fecha- mantenga un encuentro con responsables de Endesa para intentar encauzar una situación que se está enquistando. En algunos barrios se ha recurrido a la instalación de redes eléctricas estancas: embutidas en hormigón para evitar los enganches. Sin embargo, y con el paso del tiempo, el fenómeno vuelve a tomar cuerpo. «Es un problema muy complejo, con muchas aristas. Y tiene una derivada directa en la problemática vecinal que no se puede obviar, la de que hay gente que convive a diario con cortes. Esto al margen del problema serio que supone en seguridad ciudadana», reconocen fuentes del Gobierno central en Almería.

«Todo esto ocurre con unos vecinos con escasos recursos, que no pueden entrar al tema por la vía judicial. Pero creemos que la administración está para defender los intereses generales de los ciudadanos», aseveraba, por su parte, José García Rueda. Pero la problemática ha adquirido tal calibre que afecta a todo el barrio, no solo a residentes. Ponen varios ejemplos. Un restaurante tuvo que cerrar en pleno servicio porque se quedó sin fluido. Y uno de los peluqueros de la zona tiene que echar también con frecuencia la persiana por no poder activar la máquina de pelar o las bombillas del establecimiento.

En la zona de La Chanca, Pescadería y el Casco Histórico residen en torno a 20.000 personas, aproximadamente un 10% de la población de la capital. Los vecinos esperan que la manifestación de mañana sea masiva. Pero su prioridad no es mostrar músculo, sino que se les proporcionen soluciones. «Muchos días nos tenemos que ir al bar a comer porque no puedo cocinar. Y no puedo estar dándoles a mis hijos bocadillos todos los días», ejemplifica Carmen.