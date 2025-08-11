Los vecinos de Las Negras reclaman sombra y descanso en su paseo marítimo: «Queremos bancos» Un nutrido grupo ha salido a la calle para visibilizar una necesidad básica que, aseguran, ha sido ignorada por el Ayuntamiento

Una imagen vale más que mil palabras. Y en Las Negras, la estampa ha sido clara: vecinos sentados en sus propias sillas que ellos mismos han llevado al paseo marítimo, reclamando algo tan sencillo como bancos y sombra. Lo hacían con calma, pero también con firmeza. Su mensaje al Ayuntamiento de Níjar es directo: «Queremos bancos para sentarnos. El paseo sin bancos está desnudo».

Un paseo desmantelado tras su restauración

Esta movilización ciudadana responde al malestar acumulado desde hace meses. Según ellos mismos manifiestan, el antiguo gobierno municipal restauró el paseo marítimo, una actuación que generó cierto debate entre los vecinos, muchos de los cuales opinaban que hubiera bastado con reparar las maderas existentes.

Sin embargo, según relatan, la situación empeoró con el cambio de gobierno: el nuevo equipo desmanteló toda la obra anterior, dejando el paseo sin bancos, sin sombra y sin espacio para el descanso.

Hoy, ese lugar que debería ser un rincón para disfrutar del mar y la convivencia, se ha convertido, según denuncian los vecinos, en un espacio inhóspito donde la sombra y los asientos se perciben, prácticamente, como un bien de primera necesidad que todos esperan que llegue algún día. No hay bancos donde sentarse, ni árboles que den sombra, y los vecinos no entienden cómo se pueden gastar los impuestos municipales «para luego tirar el dinero a la basura».

Una iniciativa espontánea

La escena vivida en Las Negras ha sido recogida y compartida en redes sociales por cuentas locales, que celebraban la iniciativa con un contundente apoyo. Otras voces recuerdan que «hace dos o tres veranos, sí que había bancos», mientras que hay usuarios que también piden que, además de bancos, se instalen «máquinas de ejercicio para los mayores». En cambio, algunos criticaban la gestión de los espacios, señalando que «la otra parte del paseo es para los bares».

Un problema con solución

Lo que piden los vecinos no es lujo ni capricho: son elementos básicos en cualquier paseo público, para el uso y disfrute de todos los que frecuentan esta zona, que es un centro de atracción turístico para miles de visitantes cada año.

Pero ellos ni siquiera hablan de turismo, o de la necesidad de presentar su mejor versión para quienes acudan al pueblo. Lo que principalmente piden son cosas que consideran básicas para disfrutar de su localidad y, más concretamente, del paseo marítimo, es decir, bancos para que las personas de cualquier edad puedan sentarse a descansar, árboles para que el calor no convierta el paseo en una travesía imposible, y zonas de sombra que inviten a quedarse, charlar y disfrutar de la belleza y el ambiente único de este entorno.

Mientras tanto, el malestar crece. Y los vecinos, lejos de resignarse, siguen organizándose para dar visibilidad a este problema, en busca de una solución que consideran necesaria. Porque no se trata solo de infraestructuras, sino de mejorar los espacios públicos y hacerlos accesibles para todos.

