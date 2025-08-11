Vecinos de la calle Juan Ramón Jiménez denuncian el abandono del parque: «La suciedad está incrustada» Acusan la falta de limpieza y mantenimiento tanto en el parque que linda con su calle como en otras áreas cercanas, donde, dicen, proliferan basuras, malos olores e incluso excrementos de animales y de seres humanos

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 12:58

Almería es una ciudad que ha ido experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años, no solo en población sino también en servicios y en la incorporación de algunos espacios que mejoran la calidad de vida urbana. Entre ellos, las zonas verdes se han convertido en puntos clave para el bienestar de la ciudadanía, ofreciendo, además de refugios climáticos con los que resguardarse del sol y de las altas temperaturas, lugares de esparcimiento, descanso y encuentro, ya sea con amigos, familiares, parejas y hasta con las mascotas.

Sin embargo, estos espacios requieren un mantenimiento constante para conservar su buen estado, no solo porque es algo que se necesita en cualquier zona urbana, sino por el uso constante que se hace de ellos. Regar las plantas, limpiar y baldear los suelos, reponer las bolsas de las papeleras o garantizar la seguridad son solo algunas de las tareas diarias necesarias para que estos entornos sigan cumpliendo su función en la vida cotidiana de la ciudad.

Malestar vecinal

En este sentido, algunos vecinos de la calle Juan Ramón Jiménez, en la capital almeriense, han alzado la voz para denunciar el estado de abandono que, aseguran, sufre el parque situado en su calle. Sostienen que la suciedad acumulada en las zonas verdes, el escaso mantenimiento y la falta de limpieza real han generado malestar entre quienes frecuentan el espacio o residen en las inmediaciones. Esta calle cuenta con un parque flanqueado por edificios, al que se une otra zona verde muy próxima, frente al supermercado Carrefour, cuya superficie es incluso mayor.

Así, según relatan vecinos de la citada calle, es habitual encontrar latas de refrescos, bolsas, plásticos y otros residuos esparcidos por el suelo, sin que los servicios de limpieza municipal actúen de forma eficaz. «Los barrenderos solo cambian las bolsas de las papeleras, pero no barren ni recogen nada del suelo», señalan, y lamentan que el parque, en lugar de ser un espacio de disfrute, se haya convertido en un foco de suciedad y abandono.

A esta situación se suma la falta de mantenimiento del arbolado y los jardines, donde muchas plantas están secas o en mal estado. «El jardín está muy mal cuidado y nunca hemos visto baldear la zona, ni barrer, ni regar. Las losas de los suelos tienen incrustada la suciedad», afirman con frustración.

Problemas que se extienden a otros espacios

Los residentes aseguran que no se trata de un caso aislado, sino que la situación se repite en otras áreas cercanas. En concreto, apuntan al citado parque ubicado frente al supermercado Carrefour, a escasos minutos de distancia andando, que también presenta una imagen degradada: lleno de basura, sin mantenimiento visible y con una acumulación de malos olores, aseguran.

En este punto, además, denuncian la presencia de excrementos animales y humanos, lo que supone un grave problema de salubridad e higiene. «Es inadmisible que un parque en una zona tan transitada esté así», indican, pidiendo una actuación urgente. Los vecinos reclaman al Ayuntamiento de Almería que tome cartas en el asunto, incremente la frecuencia de limpieza y refuerce el mantenimiento de las zonas ajardinadas.