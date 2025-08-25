Vecinos de Arboleas piden mantenimiento en la zona verde de la antigua estación Por otro lado, la Plaza de España de la localidad ha sido objeto de mejoras para facilitar el acceso de peatones y el aparcamiento

El municipio de Arboleas ha sido objeto de mejoras urbanísticas en las últimas semanas. El Ayuntamiento de la localidad ha informado en agosto de las obras en la Plaza España de la localidad, para facilitar un mejor acceso a los peatones al recinto y dar más comodidad a los vehículos para su aparcamiento. Esta obra le ha valido la felicitación de múltiples vecinos, que han opinado en redes sociales sobre la nueva imagen de este espacio urbano.

Sin embargo, aunque esta plaza ha sido objeto de numerosos comentarios positivos, hay otra zona del pueblo, los jardines de la antigua estación, sobre la que no existe ese mismo consenso, como pone de manifiesto la petición de un grupo de vecinos de Arboleas de habla inglesa, que ha hecho pública una petición para que, según dicen, se evite el estado de deterioro que presenta este espacio verde creado con la intención de embellecer la zona y poner en valor este enclave.

Publicación en redes sociales

En una publicación en redes sociales, desde un grupo formado por más de dos mil vecinos mayoritariamente de habla inglesa, se explica que este lugar junto a la antigua estación se ha ido descuidando y le hace falta, según los vecinos, un plan de conservación definido. Estos residentes se preguntan por qué, tras invertir en la creación de los jardines, no se ha asegurado un presupuesto destinado a su mantenimiento. «¿De qué sirve crear un espacio bonito si después se abandona? Parece un desperdicio de dinero», lamenta uno de ellos.

Entre las quejas más repetidas está el aspecto, donde aseguran que la vegetación crece junto a la vía y permanecen restos de obras sin finalizar. Aunque recientemente se llevó a cabo un recorte parcial de la maleza, los vecinos aseguran que los restos se dejaron en el camino y que el aspecto general continúa siendo poco atractivo.

Otro de los puntos que genera malestar es el tratamiento que han recibido las plantas: «Los jardines han sido literalmente destrozados con la desbrozadora», critican algunos residentes, que consideran que las podas se han hecho sin cuidado y de forma agresiva.

Una población mayoritariamente británica

La protesta vecinal pone de manifiesto, además, una realidad muy particular de Arboleas: el fuerte peso de la población extranjera en el municipio. En apenas una década, la localidad ha pasado de 1.800 a más de 5.000 habitantes, un crecimiento demográfico que contrasta con la pérdida de población que afecta a otros municipios. De ellos, más del 67% son de origen británico, lo que convierte a Arboleas en uno de los pueblos con mayor presencia de residentes extranjeros en la provincia.

Este fenómeno ha transformado por completo la vida del municipio, impulsando el turismo residencial y atrayendo a ciudadanos de Reino Unido y de otros puntos de Europa central, que han elegido el pueblo para fijar su residencia permanente.

En este contexto, los vecinos insisten en que los jardines de la antigua estación podrían convertirse en un lugar de encuentro y disfrute tanto para la población local como para quienes visitan la zona. Sin embargo, advierten de que, sin una política clara de conservación, los espacios creados para el disfrute de todos los vecinos podrían quedar en mal estado.