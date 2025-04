Vecinos de Los Ángeles reclaman la reapertura de su oficina municipal, cerrada desde la covid

David Roth Almería Jueves, 3 de abril 2025, 12:57 Comenta Compartir

Desde hace cuatro años, los vecinos del barrio de Los Ángeles, en Almería, siguen esperando la reapertura de la oficina municipal que les permitía gestionar diversos trámites sin necesidad de desplazarse fuera de su comunidad. La oficina, que formaba parte del Centro de Servicios Sociales Comunitarios Belén-Amatisteros, cesó su actividad en 2020 a raíz de la pandemia de la covid y desde entonces, el Ayuntamiento no ha restablecido su funcionamiento.

La Asociación de Vecinos La Palmera, que representa a los residentes del barrio, ha solicitado en reiteradas ocasiones que el Ayuntamiento reabra este servicio. En la actualidad, los ciudadanos que necesitan realizar gestiones municipales como empadronamientos o certificaciones deben desplazarse hasta oficinas ubicadas en Nueva Andalucía o en la Plaza Vieja, lo que supone un inconveniente para muchas personas, especialmente aquellas con dificultades de movilidad.

Según reza el comunicado de la asociación vecinal «el Ayuntamiento no ha ofrecido ninguna explicación sobre los motivos de la no reapertura de la oficina». Esta situación no es nueva para los vecinos de Los Ángeles, quienes ya vivieron una situación similar en 2012 cuando la anterior oficina municipal fue cerrada. En aquella ocasión, tras una intensa campaña de protesta y la entrega de 1.500 firmas, el consistorio accedió a reabrir el servicio en la calle Ópalo, donde permaneció operativo hasta su cierre definitivo en 2020.

La Asociación de Vecinos La Palmera, la primera de su tipo en la provincia y con una trayectoria de más de 50 años, ha desempeñado un papel clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la mejora de la calidad de vida en el barrio. Fundada en 1972, en un momento en el que las asociaciones vecinales comenzaban a surgir en respuesta a la falta de infraestructuras y servicios en barrios en expansión, ha sido testigo y protagonista de importantes avances en la comunidad.

Por ahora, los vecinos continúan esperando una respuesta clara del Ayuntamiento y confían en que sus demandas sean escuchadas para recuperar un servicio que consideran esencial para la vida diaria en el barrio.