Representantes de los colectivos vecinales muestran el recurso registrado.

Vecinos de Almería registran un recurso por la subida de la basura

Los colectivos vecinales firmantes protestan por la equiparación de todos los recibos «por igual» cuando hay barrios «a los que se les dedican menos recursos»

A. A.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:31

Varias asociaciones de vecinos de Almería capital y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA) Argar se han unido para presentar un recurso de reposición por la subida de la tasa de la gestión de residuos. «Protestamos y estamos en desacuerdo totalmente por la equiparación de los recibos de todos los vecinos por igual, cuando todos sabemos que no está igual de limpio el centro que los barrios a los que se les dedican menos recursos», han trasladado los representantes de las organizaciones vecinales tras acudir al Registro Municipal con el escrito este jueves.

Han puesto como ejemplo de esta diferencia en la limpieza entre diferentes áreas cómo en algunos barrios de la capital «han aparecido ratas, pulgas y mosquitos, haciendo imposible estar en algunos parques con los niños por la suciedad».

«Pedimos al Ayuntamiento de Almería que mejoren la limpieza y desinfección de los barrios que también tienen derecho ya que pagan los mismos impuestos que los del centro», finaliza el comunicado de las asociaciones.

