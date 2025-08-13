Una vecina de Almería cancela más de 64.000 euros de deuda y salva su vivienda por la Ley de Segunda Oportunidad Podrá preservar su vivienda habitual con la única condición de «abonar 50 euros mensuales durante cinco años», han valorado desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento

Bernardo Abril Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:51 Comenta Compartir

Una vecina de Almería ha conseguido liberarse de 64.839,27 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, según la resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería, con fecha 30 de julio. «Gracias al acuerdo aprobado, no solo ha logrado la cancelación del grueso de sus pasivos, sino que podrá conservar su vivienda habitual, con la única condición de abonar 50 euros mensuales durante cinco años», han valorado desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en una nota.

Su situación económica, han expuesto, «se volvió insostenible tras verse obligada a cerrar su negocio durante la pandemia, en un contexto de fuerte contracción económica que afectó especialmente a los pequeños empresarios. A la crisis empresarial, se sumó una circunstancia especialmente dura a nivel personal: la solicitante asumió una serie de deudas vinculadas a un negocio fallido de su exmarido, lo que agravó aún más su endeudamiento. El proceso de divorcio posterior la dejó sola frente a todos los gastos, sin ingresos estables y con importantes cargas familiares».

Las deudas acumuladas con entidades como Caixabank, la Tesorería General de la Seguridad Social, Intrum y EOS «terminaron por asfixiar su economía doméstica. El mantenimiento de su vivienda y los gastos esenciales para ella y su hijo hacían inviable atender los pagos pendientes, lo que desembocó en una situación de insolvencia sobrevenida».

El procedimiento, han detallado desde el colectivo, ha sido tramitado por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, «entidad especializada en aplicar la Ley de Segunda Oportunidad a casos de particulares y autónomos atrapados en situaciones de sobreendeudamiento no doloso».

Cuarenta exoneraciones más

Según informan desde esta entidad, en lo que va de 2025, ya han logrado más de 40 exoneraciones en la provincia de Almería, lo que da cuenta de la creciente utilidad de este mecanismo para personas que, aun actuando de buena fe, se ven abocadas a la quiebra personal.

El letrado José Domínguez, abogado responsable del caso, ha subrayado que «este procedimiento no solo permite eliminar deudas impagables, sino que también aporta un alivio psicológico enorme para quienes lo atraviesan. La ley está diseñada para ofrecer una segunda oportunidad real a quienes han caído en una situación insostenible por motivos ajenos a su voluntad». Además, ha destacado que «cada vez más juzgados reconocen la necesidad de permitir la conservación de la vivienda habitual cuando el deudor cumple con los requisitos y demuestra voluntad de reorganizar su economía».

«Tras la exoneración, la protagonista de este caso ha logrado rehacer su vida con mayor estabilidad: ha reorganizado sus finanzas, ha asumido un estilo de vida más austero y ha conseguido un empleo que le permite cubrir las necesidades básicas», han remarcado desde la asociación sobre un proceso que «ha supuesto una liberación. Me ha costado mucho, pero ahora sé que puedo mirar al futuro sin miedo», tal y como ha afirmado, por su parte, la beneficiaria.

La Ley de Segunda Oportunidad, en vigor desde 2015 y reformada en 2022, permite a particulares y autónomos cancelar parcial o totalmente sus deudas cuando acreditan insolvencia y buena fe. Aunque durante años fue una herramienta poco utilizada, los datos recientes demuestran que está en plena consolidación como una vía legal efectiva para quienes, atrapados en un ciclo de impagos, buscan empezar de nuevo.

«Este caso en Almería evidencia que, frente al estigma del fracaso económico, existen mecanismos legales capaces de devolver la esperanza y la estabilidad a quienes más lo necesitan, han concluido desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.