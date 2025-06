Vázquez ya tiene proyecto para la Estación de Tren: Un centro de cultura y ocio

Alicia Amate Almería Sábado, 7 de junio 2025, 23:50 Comenta Compartir

Casi de un día para otro, en 2022, María del Mar Vázquez (Almería, 1976) tomó las riendas del Ayuntamiento de Almería. Y no tiene previsto soltarlas. La primera alcaldesa de la capital saca pecho por un equipo de «personas maravillosas» que ella mismo compuso, ya sí, cuando tuvo ocasión de presentarse a las elecciones municipales. Los almerienses le dieron mayoría absoluta en mayo de 2023 y, desde entonces, no son pocos los fuegos que está sofocando. Uno de los más difíciles, el relacionado con subidas de impuestos que no venían mencionadas en un programa electoral que, según Vázquez, se cumple ya al 50%.

–¿Qué balance hace de estos dos años de mandato?

–Empezamos con un equipo, en parte, renovado, que venía de la privada y muy profesionales en los sectores en los que tenían relevancia. Estamos muy satisfechos. Más allá de aprender la parte administrativa, que normalmente se trata un poquito, se están desarrollando muy bien y estoy muy contenta por esa parte. Estamos viendo grandes transformaciones, que son las inversiones que se están haciendo en la ciudad, como el soterramiento, el Puerto-Ciudad, el Paseo, el plan de rehabilitación del Casco Histórico, que ya tiene su proyecto en redacción. Creo que era una asignatura pendiente que tenía esta ciudad. Hemos abierto nuevas zonas de ocio como el Cerro de San Cristóbal, el mirador, el Parque de la Hoya... El edificio ALMA, por ejemplo, que ayer nos dieron un premio y estoy muy contenta porque fue uno de los proyectos más bonitos y, de hecho, lo dije y lo sigo manteniendo, replicable en el resto de las provincias. También es un reconocimiento a que, en la ciudad, no solamente se trabaja en inversiones grandes sino también en pequeñas cosas como atender a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidad.Desde Urbanismo también otra cosa que hemos empezado es el nuevo PGOM.

–¿En qué punto está el PGOM? ¿Se puede hablar ya de alguna horquilla temporal?

–Es un proyecto complejo pero ya firmamos con la Junta de Andalucía formar la mesa de trabajo y ahora hay que empezar con los técnicos. Hay que tener en cuenta a los sectores productivos y a los sectores de promotores, de inversión porque, aparte de que el PGOU actual es muy antiguo, de 1998, hemos detectado que lo que le falta a esta ciudad es suelo industrial y es muy importante. Lo vemos en otras ciudades que también lo están haciendo, para atraer inversión, grandes empresas que generen riqueza, que abran la puerta a otras posibilidades y que generen empleo para que todo el mundo que se quiere quedar aquí a vivir. Son muchísimos los almerienses y los visitantes que vienen y se enamoran de Almería, pues que se queden.

–Para ese desarrollo, también son cruciales las comunicaciones, un problema sobre el que abundan distintos sectores.

–Tenemos el convenio con la Diputación y con Iberia para los vuelos semanales, para aumentar la frecuencia. El primero de la mañana (vuelo con Madrid) desapareció y gracias a la aportación económica de ambas administraciones sigue. Pues eso también es muy importante para el crecimiento de Almería, no solamente para que vengan sino también para que nuestros empresarios o los propios particulares puedan seguir haciendo sus gestiones en Madrid. O sea, que nosotros también en la línea de comunicaciones, y creyendo firmemente que el AVE viene, pues creemos que se van a mejorar muchísimo las combinaciones y la comunicación, la conectividad de Almería.

–¿Lleva un cálculo de lo que ya han cumplido de su programa?

–Los compromisos con los que nos presentamos ante los almerienses, un programa electoral siempre es una declaración de intenciones, pues van en su Ecuador, igual que el mandato. Entre el 50% y el 60%.

–¿Hay algún proyecto entre los que considera importantes aún por iniciar?

–Hay proyectos muy importante, por ejemplo, el de 'Almería camina por su historia', que el concejal Antonio Casimiro lo proponía constantemente para hacerlo y ahora lo va a liderar él. Cuando son proyectos que dependen de más administraciones vamos un poquito más lentos. Pero eso se desarrollará también en breve. También está por realizar el Complejo Deportivo deCostacabana o seguir construyendo VPO hasta llegar a 600, cuando planteamos 300.

–También incluyó la creación de un parque acuático en Retamar-El Toyo...

–Sí, pero para eso ya es inversión privada lo que necesitamos. Inversión pública se requiere en la segunda fase del Parque de las Familias o para la Ciudad de la Cultura.

–¿Ese proyecto continúa?

–La Ciudad de la Cultura es un proyecto que, una vez revisado y viendo cómo va evolucionando la ciudad, hay que recalcularlo, por así decirlo, hay que rehacerlo. Al final, tú tienes una idea y seguimos pensando que es muy buena pero, como es un proyecto que se va a 20 millones de euros, pues sí que tenemos que encajarlo en algunos fondos europeos y los fondos municipales dedicarlos a la transformación de la ciudad y a los grandes proyectos. Pero si a lo mejor se posponen, son proyectos que siempre los vamos a replicar o repetir. Es la intención que tenemos pero, a lo mejor, en cuatro años de mandato muchas veces no da tiempo.

–¿Tiene intención, por tanto, de seguir en la Alcaldía?

–Seguro, aunque eso dependerá de los almerienses. Anosotros nos gustaría. Tenemos muchísimos proyectos que sabemos que en cuatro años no se pueden ejecutar y que se necesita un poquito más de tiempo.

–Ocurre, a veces, cuando se llega al Ecuador del mandato que se dan cambios en los equipos. ¿Planea realizar algún cambio?

–No, no. Ahora mismo, los concejales que están desarrollando todas las tareas que se les han encomendado se han especializado mucho. Están funcionando como un equipo, que es una cosa de la que estoy muy orgullosa. Hay mucha transversalidad en temas de movilidad, en temas de sostenibilidad, en temas de mantenimiento de ciudad... Cuando visitamos un barrio y las asociaciones de vecinos o de mayores nos reivindican alguna actuación pues hay mucha complicidad y el equipo funciona muy bien y se van resolviendo las actuaciones que nos dicen. Yo creo que estamos funcionando bien. Son un equipo de personas maravillosas y muy implicadas y estoy orgullosa del trabajo que están haciendo.

–Hablemos, ahora, del otro lado de la bancada. El PSOE ha cambiado de portavoz y habrá nueva candidatura, aún nos se confirma si con Fátima Herrera al frente. ¿Cómo valora este movimiento?

–Pues me parece que ellos, dentro de sus filas, habrán decidido que tienen que darle un cambio. Yo siempre he trabajado muy bien con Adriana Valverde, que es una persona que tiene buen talante, con la que hemos hablado bien. Fátima Herrera vino a verme, me dijo que quería hablar conmigo la primera, y estuvimos tratando cosas muy interesantes. Se puso a disposición del Equipo de Gobierno para interceder o para proponer. Nosotros, a través de distintas áreas, los llamamos para modificación de ordenanzas, para saber sus propuestas e, independientemente de que, y esto es una consideración que he tenido desde siempre, de que creamos que hay distintas maneras o políticas para llegar al mismo fin, el fin es el mismo: es mejorar la calidad de vida de los almerienses, que no se quede ninguna persona atrás, que las personas vulnerables estén atendidas. Me agradó mucho que viniese, creo que es una persona también de consenso, una persona con formación, y que nos vamos a entender muy bien.

–Una de las principales críticas de la oposición tiene que ver con la subida de tasas e impuestos.

–Es una cosa dolorosa siempre el tener que subir los impuestos. En la ciudad de Almería hacía muchísimos años que los impuestos estaban bloqueados, estaban frenados. Somos una de las capitales con menor presión fiscal de España y yo sé que mis compañeros de la oposición también han visto, como yo, que todos los alcaldes de España se han visto abocados a tener que subir alguna tasa, algún impuesto, para pagar los costes de los servicios que han subido.

–Pero, ¿cómo se explica a los almerienses ese movimiento?

–Queremos obtener servicios de calidad, por ejemplo, la limpieza, que vamos a sacar ahora a licitación. La ciudad ha crecido muchísimo, ya somos más de 205.000 habitantes y hay barrios que, cuando se firmó ese contrato en 2014, ni existían. Y todos esos servicios se tienen que ampliar. Y para ampliar servicios es necesario pagarlos. O, por ejemplo, el agua. Vamos a presumir, y siempre presumimos, de que somos una de las pocas ciudades de España que tiene una desaladora municipal y que ha hecho las obras necesarias, también gracias a la Junta de Andalucía y a las nuestras propias, para que nunca tengamos falta de agua, no tengamos cortes. Y eso es muy importante porque no se sabe lo que se tiene hasta que no se tiene.

–¿Bajarán en un futuro? Que es algo que también adelantaron.

–Lo que yo quiero es tranquilizar a los ciudadanos. Hemos subido y hemos tenido una bajada ahora. Cada vez que se pueda reajustar pues, lógicamente, lo que queremos es que la presión fiscal sea menor para que sea una ciudad muy cómoda, muy habitable y puedan venir cada vez más personas. Pero los servicios han subido, los suministros, los materiales y es normal que una ciudad que llevaba mucho tiempo sin tocar los impuestos pues, al final, se acompase al precio de la vida un poco. Pero, dentro de eso, seguimos siendo de las capitales con menos presión fiscal de España.

–Refería antes a obras importantes en marcha, ¿teme que no cumplir plazos puede afectar a su reelección?

–Por supuesto que las obras son molestas para todos.Es un desajuste, una molestia de ruidos y son incómodas. Pero cuando, al final, se acomete una obra y se decide hacer una obra tan importante como un soterramiento, una integración puerto-ciudad o una obra del Paseo, es porque objetivamente sabemos que el resultado va a ser mejor, que el resultado va a dar una ciudad mucho más moderna, una ciudad que va a atraer a empresarios y a personas para que instalen aquí su proyecto de vida. Y el Paseo no podía quedarse como estaba. Lo mejor, evidentemente, era hacerlo cuanto antes, que se ha tardado un poco porque se tuvo que licitar la obra y hemos destinado muchos fondos propios del Ayuntamiento a ejecutarla. Pero estoy segura de que el Paseo va a revitalizar y dinamizar el comercio, la hostelería; va a revalorizar todo el centro, que es la principal arteria comercial de toda la provincia.

–¿Se sabe ya qué va a pasar con la antigua estación de tren?

–Le he pedido cita al ministro (Óscar Puente) porque la última vez que tuvimos reunión con el secretario de Estado nos comentó que le hiciésemos un proyecto. Ya tenemos esa propuesta y, la verdad, es que es tan bonita que yo estoy segura que no van a poder decirnos que no. Es el contenedor cultural que necesita Almería, en un edificio histórico. Es un sitio donde va a haber exposiciones, donde va a haber presentaciones de libros, donde va a haber hostelería, donde va a haber un museo del ferrocarril, donde se van a habilitar las terrazas para disfrutar y, además, que tiene unas zonas verdes detrás, que se van a quedar que son tan bonitas que necesitan dinamismo y para eso hay que darle dinamismo al edificio y yo creo que Almería se lo merece.

–¿Qué otros temas van a tratar?

–Le hemos propuesto que nos cuenten cómo va el proyecto de la salida directa de la A-7, que sabemos que se estaba licitando, ver los plazos que manejan. Es muy importante para nosotros que pinten esa financiación y que aprueben los presupuestos con esa financiación, para también trasladarle la importancia que tiene para el puerto. Y, bueno, temas que tenemos con ellos más son de ciudad, de enlaces, de carreteras. Vamos a preguntarle el soterramiento, lógicamente, (...) y también de financiación, de los espacios que ellos tienen, dónde iban a construir las torres. Entendemos que tienen que desistir y que esos espacios que están en el centro de Almería se pueden destinar para las cosas que necesita Almería y no es porque en la ciudad no se necesite vivienda, que para eso ya estamos trabajando pero que esa zona, justo donde está la estación histórica, que queremos que sea un contenedor cultural, donde hay hoteles, donde va a estar un museo que estamos ampliando... Y justo la entrada del AVE, que estoy convencida que va a venir. Va a ser la puerta de entrada de la ciudad, merece que a esos espacios se les de otro uso.

«Hay una falta de credibilidad en el político que nos perjudica a todos»

–¿Cómo valora la actual situación política del país?¿Aboga por un adelanto de las elecciones generales?

–Yo creo que se está generando un hastío, una falta de confianza y de credibilidad en el político que nos perjudica a todos, a todos. No me parece nada bien que aguanten en esta situación y no convoquen elecciones. Tienen que dar oportunidad a los ciudadanos, a los españoles, de que manifiesten si están de acuerdo con lo que está pasando. Los españoles deberíamos preocuparnos nada más que por la vida, por cómo se van a resolver las normativas, las leyes, la educación de nuestros hijos, la sanidad; una serie de cosas que creo que se están obviando y nos estamos centrando en el conflicto. Además, no se puede estar sin presupuestos durante dos o tres años, es imposible.

–En ese aspecto sí que se salpica a la gestión municipal.

–Nos afecta porque hay proyectos que llevamos reivindicando durante 20 o 30 años y que ya veíamos la luz y que ahora se ven bloqueados por la situación. Por lo tanto, creo que los españoles no nos merecemos lo que está pasando y es urgente que cambie.

–¿La política nacional influye en la local?

–Claro, pero sobre todo se traspasa más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba por eso rogaría encarecidamente que acabe este circo que hay montado porque, al final, nos tienen que dejar trabajar.