Vázquez defiende el potencial de Almería en el Foro Blue Women sobre economía azul La alcaldesa destaca que la capital aprovecha el Mediterráneo como «generador de recursos de valor económico, cultural y social»

Las ciudades de Almería y Cádiz han puesto en común las estrategias que están llevando a cabo para poner en valor el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico como motores de la Economía Azul. «Ambas ciudades hemos demostrado que somos capaces de convertir la potencialidad del entorno en un elemento clave de la cadena de valor de los destinos costeros inteligentes aplicando una gestión diferente de las infraestructuras, de las actividades portuarias, del turismo, del deporte y de la gastronomía», afirmó el viernes la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el Blue Zone Forum, una cita celebrada durante tres jornadas en el Palacio de Congresos de Cádiz.

El evento, promovido por la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting, cuenta con la colaboración especial del Clúster Marítimo Naval y se constituye como una oportunidad para conectar con profesionales, startups, investigadores y empresas líderes en el sector de la Economía Azul.

En concreto, la alcaldesa participó en el Foro Blue Women, en la Mesa Redonda titulada 'Transformación y territorio: el impacto del liderazgo femenino en la economía azul' junto a Inés González, directora general del Consorcio de la Zona Franca de Vigo; Claudia Perellano, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de las Américas; y Carmen Tovar, delegada de la Zona Franca de Sevilla. La mesa redonda estuvo moderada por Marta Domínguez, directora de Promoción Empresarial y Comercio Exterior del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

«Almería cuenta con un entorno marítimo y costero único en el Mediterráneo, que la ciudad está aprovechando como elemento generador de recursos de valor económico, cultural y social», destacó Vázquez, quien añadió que mantienen «una estrategia nueva que está alineada con una decidida apuesta por la sostenibilidad, por la conservación del mar y de todos sus recursos naturales». En esta línea enmarcó los Pactos Locales, dentro del programa europeo Intelligent Cities Challenge (ICC), firmados con el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, la UAL y BEON.

