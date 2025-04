El vaticanista Antonio Pelayo ve al cardenal almeriense como candidato a Papa: «Es una persona extraordinaria»

Alicia Amate Almería Miércoles, 23 de abril 2025, 12:38 Comenta Compartir

El cónclave para la elección del sucesor del Papa Francisco no comenzará hasta bien entrado el mes de mayo, según establecen los preceptos, pero ello no frena que se perfilen posibles candidatos por parte de quienes, desde dentro, bien conocen el funcionamiento de la Santa Sede.

Tal es el caso de Antonio Pelayo, corresponsal en Roma y la Ciudad del Vaticano desde hace décadas para Antena 3, quien ha revelado en la Cadena COPE el nombre de quien cree que es la persona más adecuada para convertirse en Pontífice. Y no es otro que el cardenal y arzobispo de Rabat, Cristóbal López, de origen almeriense y nacionalizado paraguayo.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que se elija un Pontífice de origen africano, Pelayo ha basado sus dudas en que, a su juicio, «en este momento en África no hay ninguna personalidad religiosa importante». A continuación, eso sí, ha mencionado a Cristóbal López. «Me encantaría que lo fuera», ha reconocido el vaticanista sobre el cardenal nacido en Vélez-Blanco, quien, ha asegurado, «es una persona extraordinaria pero tiene muy pocas posibilidades».

Según Antonio Pelayo, «es imposible» que la 'fumata blanca' de paso al nombramiento de un papa español. «El cardenal Cobo es muy joven, va a hacer 60 años, y a la Iglesia no el conviene mucho los pontificados demasiado largos, el caso de Juan Pablo II. El segundo, cardenal Omella, ya está con una edad muy cerca de los 80. En fin, no lo puedo excluir pero no me parece muy posibles», ha detallado el periodista y también sacerdote.

El análisis que hace el experto periodista le lleva a indicar que «la tendencia va a ir hacia Asia-Pacífico porque la Iglesia está creciendo mucho» en aquel área del planeta. Eso sí, también ha recordado que «no tiene por qué ser un cardenal» sino que «podría ser un obispo o, incluso, podría ser un sacerdote».