Vaquerizo revoluciona el stand de Almería

«Almería es signo de alegría. No eres nadie si no conoces Almería, siempre que tengo la oportunidad voy a ella», confesó el polifacético showman

Que la ciudad de Almería, con sus numerosos atractivos, está al alcance de cualquier mano es algo que ayer quedó patente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). El popular cantante Mario Vaquerizo se encargó de ello, despertando la curiosidad y el interés del numeroso público que llenó el recinto dedicado a la provincia almeriense en Ifema. Y es que el televisivo cantante, pareja de la no menos popular Alaska, hizo la mejor campaña de difusión posible para el proyecto 'Almería en tus manos', una iniciativa del Ayuntamiento de Almería gracias a la que se puede disfrutar, a distancia, de los fondos marinos del Parque Natural de Cabo de Gata con unas gafas 3D y un guante háptico.

El propio Vaquerizo se colocó las gafas y el guante para explorar fondos marinos y lugares de interés de la ciudad, sin dejar de contar las numerosas sensaciones positivas que le transmite la ciudad y mostrar su agradecimiento por convertirse en embajador de esta tierra. «Tengo que dar las gracias al alcalde por pensar en mí, que no soy una persona estándar. Has apostado por una persona que es de verdad, al igual que sucede con Almería que es una ciudad de verdad. Me has dado la oportunidad de ser embajador de una ciudad en la que además de buen clima, hay magníficas playas, una gente maravillosa y una comida espectacular por la que ha sido declarada Capital Española de la Gastronomía en el año 2019», indicaba antes de brindar con una refrescante cerveza, junto a su tapa, servida por el presidente de la Asociación de Hosteleros de Almería, Diego García.

Vaquerizo, que asegura ser ya un «enamorado de Almería», recordaba ayer con cariño el rodaje del vídeo promocional de 'Almería en tus manos', grabado en las vísperas de la pasada Navidad, cuando a pesar de ser pleno invierno pudo sumergirse en el agua de Cabo de Gata y «disfrutar de la ciudad y de las buenas temperaturas, que si por mi hubiera sido me hubiera quitado el traje de neopreno y me hubiera bañado en bikini», decía con su particular humor, al alcalde de la ciudad. «Hay que visitar Almería no sólo en verano, sino todo el año. Sois unos privilegiados por tener un clima tan excepcional. Aquí siempre se está muy a gustito».

La presencia del cantante fue un continuo halago hacia Almería, asegurando que ha «sucumbido a los encantos» de la ciudad. Así, recordó vivencias que tiene en la ciudad, no solo durante la grabación del videoclip de la campaña de promoción del Ayuntamiento, sino también cuando ha visitado Almería bien como turista o bien para trabajar. «He tenido la suerte de conocer Almería no solamente como turista, sino también actuando junto a mi grupo, las 'Nancys Rubias', en el teatro y como manager de Fangoria».

Además, señalaba a IDEAL cómo Almería siempre le ha dado suerte «ya que fue aquí precisamente donde debuté en el teatro junto a mi mujer, Bibiana Fernández y mi hermano Manuel Bandera». «Cada vez que tengo la oportunidad me escapo a ese auténtico paraíso terrenal. Estar en Almería es como estar en el Arca de Noé, donde no hay prejuicios, se habla el mismo idioma, nadie te pregunta ni de dónde eres ni a dónde vas, y la gente es realmente feliz».

Ocio y cultura

Y es que, precisamente, entre los grandes atractivos de la ciudad de Almería, Vaquerizo no solo mencionó el sol o la playa, sino también su amplia oferta de ocio, señalando cómo la capital «puede presumir de dar una oferta cultural y de ocio de calidad a todos los almerienses, que se puede trasladar también a todos los que la visitan, tanto de España como de otros países. No eres nadie si no formas parte de una ciudad como es Almería, por lo que fue un motivo de alegría que me llamaran para participar en esta iniciativa», proponiéndole al alcalde, incluso, una próxima actuación con su grupo musical próximamente.

Muchas fueron las personas que quisieron fotografiarse con el popular cantante, que en todo momento se mostró cercano al público y disfrutó con la experiencia virtual de volver a Almería, algo que aseguraba a IDEAL antes de la presentación del proyecto, «estoy deseando hacer, porque Almería me transmite siempre mucha paz».