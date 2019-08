Vándalos pintan 'pederastas' en la fachada de la iglesia de Santiago Apóstol Viandantes observan la pintada de la fachada de la Iglesia de Santiago Apóstol. / DAVID ROTH El Obispado de Almería califica este tipo de actos de «dolorosos» por lo que supone grafitear un Bien de Interés Cultural almeriense DAVID ROTH Almería Sábado, 31 agosto 2019, 00:33

Parece mentira, pero actualmente convivimos con algunas personas, por darles un calificativo respetuoso, que no pueden reprimir su odio ideológico, o que al menos no se lo pueden dejar en casa. Por ello tienen que estropear la de sus 'enemigos', en este caso la del Señor. Con una deplorable pintada amanecía ayer la iglesia de Santiago Apóstol, en la que se podía ver la palabra 'pederastas' escrita. Aunque, más allá de la gravedad del calificativo, lo que debería avergonzar al iluminado que decidió exponer su excelente manejo del grafiti es manchar el escaso patrimonio cultural que resta en la capital almeriense.

Calificada como Bien de Interés Cultural (BIC), como bien del Patrimonio Histórico Andaluz, y declarada monumento histórico-artístico el 3 de junio de 1931 por la Gaceta de Madrid, la iglesia de Santiago, situada a la entrada de la calle de las Tiendas, se erigió en 1494, cinco años después de que los Reyes Católicos arrebataran la ciudad a los musulmanes. Desde entonces, esta iglesia de toques renacentistas ha perdurado sin que el paso del tiempo haya afectado a fachada y estructura. Ahora, gracias a las dotes artísticas que ha mostrado el autor de la gamberrada, se requerirá de cierta inversión para restaurar la fachada.

En la mañana de ayer, el párroco Francisco Escámez encontró las pintadas cuando se disponía a realizar sus habituales rezos: siempre habían respetado el templo por ser un monumento histórico y BIC. Desde 1998, cuando llegó a la iglesia, «nunca había sucedido una situación de este tipo». Pese a esto, manifestó no haber impuesto una denuncia todavía por no ser conocedor de que debía hacerlo y porque no sabía que podía ser objeto de delito, aunque su entorno ya le ha recomendado hacer lo propio.

No se ha denunciado todavía

Fuentes del Obispado de Almería declararon que, más allá de la ofensa por las palabras, se trata de un «atentado contra los bienes culturales. El sostenimiento de este tipo de patrimonio nos cuesta a todos, es doloroso que se hagan este tipo de actos incívicos sobre un edificio tan bien conservado y bonito».

Sobre la limpieza de la fachada, Escámez ya habría contactado con un arquitecto, colaborador de la parroquia, que estaría haciendo los estudios pertinentes para llevar a cabo la tarea, de cuyo transcurso se encargará la propia Iglesia.

En caso de efectuarse finalmente la denuncia, que está en proceso, y de constatarse como delito, la Policía se encargará de revisar las grabaciones de los comercios adyacentes para encontrar al gracioso de turno.

Dicho esto, debemos ser conscientes, ideologías aparte, de la importancia y de lo que cuesta mantener durante tantos años estas magníficas estructuras, que deben perdurar durante el tiempo que haga falta; y este tipo de actuaciones distan de la moral que cualquier almeriense debe mantener sobre su cultura.