Vandalizan un autobús que conecta el Recinto Ferial y Pescadería Ni la empresa concesionaria Surbus ni el Ayuntamiento valoran si la frecuencia de la línea se verá reducida tras la baja

Una de las imágenes que muestran el estad el autobús después de la jornada tras la Feria.

Clemen Solana Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Con la tapicería arrancada, los asientos destruidos y suciedad en el suelo. La Feria termina, pero las consecuencias del desenfreno sólo acaban de empezar. Entre las críticas por el estado de las calles, se suma el acto vandálico de la línea F3 que conecta el Recinto Ferial con el barrio de Pescadería, según ha podido saber IDEAL. El deteriorado aspecto que presenta el autobús recorre Almería entre la indignación de los pasajeros de este trayecto, quienes no saben si la frecuencia de la línea se verá reducida.

Los hechos ocurrieron el pasado día 31 de agosto, en el «último» servicio hacia Pescadería, según confirman fuentes cercanas al Ayuntamiento. Durante los 40 minutos que dura el trayecto, los pasajeros se vieron rodeados de suciedad, plásticos y vasos. La Policía Local está en plena investigación para intentar localizar a los responsables de lo cometido, según estas mismas fuentes.

A pesar de las imágenes, la empresa concesionaria Surbus no ha querido hacer declaraciones para este diario. «No podemos decir nada», han recalcado hasta en tres ocasiones al ser preguntados sobre cómo afectará un autobús menos a la ruta clásica. La frecuencia habitual se asumía, hasta el momento en 13 minutos. Asimismo, han derivado la solicitud de información al Ayuntamiento y este ha hecho lo propio con Surbus.

Ni la empresa ni el Área de Función Pública y Seguridad Ciudadana, de quien dependen los autobuses urbanos, han querido aportar más información sobre si esta baja causará una menor frecuencia de la línea o sobre los pormenores del suceso, pese al intento -en varias ocasiones- de IDEAL de conocer más datos sobre los hechos acontecidos. El juego entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del transporte público de autobuses tampoco finaliza. Sin embargo, fuentes municipales sÍ que han remarcado que se trata de un hecho «aislado» pese a negarse, a renglón seguido, a aportar información que aclare lo sucedido.

Los planes del Ayuntamiento se desconocen. «No tenemos mucha información», han asegurado. Tampoco se sabe si las cámaras del autobús pudieron captar el rostro de los delincuentes. Por su parte, Surbus ha optado por no comentar lo ocurrido. Respecto a si el conductor pudo presenciar las acciones de los delincuentes, no se aportan datos. Si bien la Policía Local ha escuchado las preguntas de este diario, no puede ofrecer «ningún» tipo de información, pues «depende» del Ayuntamiento.

La Sección Sindical de CSIF en Surbus ALSA sí ha manifestado la condena por los hechos «vandálicos». El sindicato ha afirmado que ha sido realizado una «minoría», pero que afectan a «toda la ciudadanía». En ese sentido, han asegurado que un autobús quede fuera de línea encarece los costes de mantenimiento y limita la capacidad, por lo que repercute «negativamente» en los usuarios más vulnerables como las personas mayores.

Por otra parte, el sindicato ha solicitado mayor seguridad en los últimos servicios de Feria. «Llevamos años defendiendo los intereses de los trabajadores y usuarios del transporte urbano», han finalizado.