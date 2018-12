El valor de la producción bajó a 1.925 millones de euros

En la presentación del Análisis de Campaña Hortofrutícola, David Uclés, director del Servicio de Estudios de Cajamar, fue el encargado de las principales cifras; mientras que Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria, se detuvo en el análisis de las estrategias de futuro del sector.

La superficie bajo plástico creció casi un 2 %, superando las 31.000 hectáreas invernadas, lo que teniendo en cuenta los sucesivos ciclos de producción a lo largo de la campaña arroja un total cultivado de más de 47.531 hectáreas. Por su parte, la producción bajo invernadero aumentó apenas un 0,4 %, condicionada por las bajas temperaturas a lo largo de la campaña, situándose en 3,1 millones de toneladas. No obstante, si bien en la campaña anterior la climatología adversa en Europa favoreció la mejora de las cotizaciones, en esta ocasión no se repitió el efecto, dado que no hubo fenómenos extremos que añadieran incertidumbre sobre la oferta total a los mercados europeos.

Tras los máximos de la campaña 2016-2017, destaca el análisis realizado por el Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar, los precios medios recuperaron valores más acorde con la media de los últimos años. La mayoría de los productos vieron reducirse sus cotizaciones, especialmente berenjena y calabacín, que cayeron más de un 20 %. Solo se incrementaron en sandía, melón y lechuga; productos que, por otra parte, también vieron contraerse sus volúmenes físicos producidos. Teniendo en cuenta ambas magnitudes, cantidad y precio, el valor de la producción total se sitúa en los 1.925 millones de euros.