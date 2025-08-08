El valle almeriense con un cráter volcánico de ocho kilómetros junto a la playa Su única salida natural es hacia el mar, a través de la playa de El Playazo

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 14:53

El pasado 14 de julio, Almería registró un seísmo especialmente intenso que también se sintió en otras provincias. El temblor sorprendió a muchas personas poco después de las siete de la mañana y causó inquietud no solo por su magnitud de 5,4 en la escala de Richter, sino por el hecho de que su epicentro se localizara en el mar, a unos 32 kilómetros de la costa, frente a San José, en la comarca de Níjar. Esta ubicación hizo que las sacudidas se percibieran con claridad en numerosos puntos del territorio.

No es extraño que esta provincia registre actividad sísmica, siendo el terremoto que más daños causó el de 1522. De hecho, a lo largo y ancho de todo el territorio almeriense se conservan numerosas huellas de antiguos volcanes y erupciones.

Uno de los ejemplos más impresionantes se encuentra en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Allí, en Rodalquilar, se encuentra un valle circular que sigue el contorno de una antigua caldera volcánica de unos ocho kilómetros de diámetro. Su única salida natural es hacia el mar, a través de la playa de El Playazo.

Una caldera submarina

Este valle fue en su día una inmensa caldera submarina. Tras la actividad volcánica, se elevó sobre el nivel del mar y fue erosionada lentamente. Hoy sus laderas y fondo configuran un espacio rodeado por paredes rocosas que forman un círculo. Desde algunos puntos del centro del cráter se divisa un paisaje típico de la zona, con alturas de hasta 300 metros. Además, el suelo está marcado por sedimentos cargados de minerales volcánicos, como pequeños granates.

El valle se sitúa a pocos kilómetros del núcleo urbano de Rodalquilar. Se accede fácilmente en coche y luego a pie. Este entorno natural se puede recorrer a pie por senderos rodeados de vegetación autóctona y formaciones rocosas que solo se pueden ver en esta parte de España.

Una zona con mucho atractivo turístico

Rodalquilar es mucho más que un bonito pueblo. Además de esta formación volcánica con el cráter de ocho kilómetros de diámetro, es un destino con muchas opciones de turismo de playa, naturaleza y alternativas variadas.

Entre sus principales atractivos destacan los restos de las antiguas minas, cuya explotación marcó la vida del lugar durante buena parte del siglo XX. Hoy en día, sus estructuras industriales abandonadas, que se pueden recorrer libremente, ofrecen una imagen muy singular, desde donde divisar toda la zona y hacer fotografías.

Muy cerca del núcleo urbano se encuentran algunas de las playas y calas más valoradas del parque, como El Playazo, de arena fina y aguas tranquilas, o pequeñas calas escondidas entre acantilados volcánicos que invitan al baño, al snorkel y al descanso.

Y no se puede abandonar Rodalquilar sin visitar el Jardín Botánico El Albardinal, un auténtico tesoro para los amantes de la flora. Este espacio verde, permite conocer de cerca muchas de las especies vegetales propias del clima árido del parque. Su nombre proviene del 'albardín', una planta herbácea similar al esparto, muy resistente a la salinidad del suelo.