Vacunas contra la gripe y la covid, desde este lunes en Almería para mayores de 70 años y patologías crónicas La campaña de vacunación está dirigida también al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios

Bernardo Abril Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 14:32

Prosigue la campaña de la Junta de Andalucía para evitar que los mayores y las personas con patologías crónicas enfermen de gripe y covid-19. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud, ha comenzado este lunes, 20 de octubre, a vacunar contra ambos virus a los mayores de 70 años, así como a los menores de más de 5 años, adolescentes y adultos con patologías crónicas y situaciones de riesgo.

Desde el SAS se ha hecho, no en vano, un especial llamamiento a las personas jóvenes con patologías crónicas y a sus convivientes domiciliarios con el fin de que se vacunen frente a la gripe para «aumentar su nivel de protección frente a estas infecciones respiratorias que podrían agravar su propia enfermedad de base».

El pasado 14 de octubre, ha recordado la Junta en una nota, se inició el turno de las personas mayores de 80 años y de las de gran dependencia en sus domicilios, junto a sus cuidadores habituales. Y, desde esa fecha, se han vacunado frente a gripe un total de 108.555 personas mayores de 80 (el 23,8%) y 80.012 (15,8%) frente a covid-19. También se han vacunado 25.871 grandes dependientes.

En cuanto a los mayores de 80 años, por provincias, 8.766 (cobertura de 27,8%) son de Almería; 11.741 (18,9%), de Cádiz; 14.559 (28,7%), de Córdoba; 14.158 (26,3%), de Granada; 6.197 (23,1%), de Huelva; 11.860 (29,1%), de Jaén; 15.832 (18,2%), de Málaga; y 25.442 (24,7%), de Sevilla.

Desde el pasado 6 de octubre que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de 26.490 personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad (el 74,1%) se ha vacunado de gripe en Andalucía, así como 23.992 (67,1%) frente a la covid.

Por provincias, en relación con la vacunación antigripal en residencias de mayores, 2.616 (cobertura del 80,4%) son de Almería; 3.435 (80,2%) de Cádiz; 4.173 (83%), de Córdoba; 2.484 (80%), de Granada; 1.365 (66,3%), de Huelva; 2.724 (60,7%), de Jaén; 3.427 (57,6%), de Málaga; y 6.266 (82,8%), de Sevilla.

En la campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio, también el 6 de octubre, se han inmunizado 16.433 profesionales. Desde Sanidad, se ha realizado un especial llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, y así, alcanzar unos niveles de protección mayor frente a la gripe.

Respecto a la vacunación frente a la gripe infantil, que se inició el 30 de septiembre, en el grupo de edad de 6 a 59 meses, han sido vacunados 95.739 niños y niñas (cobertura de 35,1%), de los que 9.535 (32,2%) son de Almería; 10.146 (27,6%), de Cádiz; 11.678 (48,2%), de Córdoba; 11.019 (36,2%), de Granada; 5.858 (35,9%), de Huelva; 8.201 (42,8%), de Jaén; 14.395 (27,5%), de Málaga; y 24.907 (38,7%), de Sevilla. De este total, desde el comienzo de la vacunación infantil en los colegios, 67.936 (53,1%) escolares de 3 y 4 años han recibido la vacunación.

En cuanto a la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que comenzó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados con nirsevimab 25.738 (cobertura del 83,1%) lactantes menores de 6 meses, de los que 2.614 (78,6%) son de Almería; 3.322 (82,8%), de Cádiz; 2.437 (88,9%), de Córdoba; 2.904 (81,2%), de Granada; 1.549 (81,4%), de Huelva; 1.912 (90,5%), de Jaén; 4.761 (80,6%), de Málaga y 6.239 (84,3%), de Sevilla. También han recibido el medicamento 351 menores de alto riesgo de menos de dos años, y 960 menores de un año con antecedente de prematuridad.

Según la información ofrecida por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA), la actividad de la gripe se encuentra en un nivel bajo, el esperado para esta época del año, detectándose circulación esporádica del virus en las últimas cuatro semanas.

Desde Sanidad, se recuerda que las principales recomendaciones para prevenir estas infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos.

Cronograma de la campaña

En el calendario marcado por la Consejería de Salud, a partir del 27 de octubre, recibirán la vacunación de gripe las personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

A partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.

Las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, ClicSalud+ o en su centro de salud.